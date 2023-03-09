Balıkesir deprem son dakika 2023! 9 Mart İstanbul, Balıkesir ve Bursa’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

9 Mart İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 9 Mart İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...