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Balıkesir deprem son dakika 2023! 9 Mart İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

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Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Balıkesir deprem son dakika 2023! 9 Mart İstanbul, Balıkesir ve Bursa’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

"9 Mart İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 9 Mart İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

9 Mart İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 9 Mart İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Bursa ve çevrede bulunan diğer illerden de hissedildi. AFAD depremin merkez üssünü Bursa Karacabey yakınları olarak açıkladı.

AFAD DEPREM DETAYLARI

AFAD depremin saat 08.28'de meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu bilgisi verilirken, Marmara denizinde Bursa Karacabey açıklarının merkez üssü olduğu duyuruldu.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ DE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Marmara denizinin Balıkesir Erdek açıkları olarak açıkladı. Kandilli depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyururken, yerin 12,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

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