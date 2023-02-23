Kalyon Holding’den Gaziantep'te depremzedeler için dev konteyner kent! Her şey düşünüldü
Kahramanmaraş depremi sonrası yaralar tek tek sarılıyor. İlk andan itibaren vatandaşın yanında olan devlet, günler önce depremzedeleri çadırlardan konteyner kentlere taşınmaya başladı. İnsanlara rahat bir nefes aldıracak o kentlerin sayısı da artıyor. Bu kapsamda Gaziantep'te iki ayrı noktaya Nurdağı ve İslahiye'ye dev konteyner kentler kuruldu. Kalyon Holding, İslahiye'de, 10 günde konteyner kenti tamamladı. İçlerinde dersliklerden, oyun alanlarına, market ve fırına kadar her imkan bulunmakta. Ayrıca afetzedelere psikolojik destek de veriliyor. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu yaptığı açıklamada, bu zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlikle gelineceğinin altını çizdi ve uzun soluklu yardımlara devam edeceklerini de söyledi.
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6'lık 2 yıkıcı deprem ardından Türkiye, devleti ve milleti ile el ele yaraları sarmak için harekete geçti.
Bu bağlamda deprem bölgesinde bir yanda saha çalışmaları devam ediyor, diğer yanda ise depremzedeler için yeni barınma merkezleri kuruluyor.
"ALLAH DEVLETTEN MİLLETTEN RAZI OLSUN"
A Haber'e konuşan bir vatandaş, "Devletten de milletten de Allah razı olsun. Her şey veriliyor zaten. Konteyner de verildi." dedi.
Kalyon Holding'in İslahiye'de 10 günde tamamladığı konteyner kentler insanlarımıza rahat bir nefes oldu.
Yapılan hizmeti yorumlayan bir diğer vatandaş ise, "Çok kısa zamanda olan bir şey yani bu. Her şeyimizi ihtiyaçlarımızı alabiliyoruz yani burada görebiliyoruz." ifadelerine yer verdi.
İslahiye'deki konteyner kentte 297 aile bulunmakta. 500'e yakın da konteyner var. Yani bin 300 biden fazla kişi şu anda burada kalıyor. Depremzedeler bu konteynerlerde günlerini rahatça geçiriyor.
DEV KENTTE NELER VAR?
Konteyner kentte gıda ve giyim üzerine 2 de sosyal market var.
Bu kentte konaklayan depremzedeler, buralara TC kimlik numaralarını ibraz ederek ihtiyaçları olan gıda ve giyim maddelerini ücretsiz bir şekilde alabiliyorlar.
"HER ŞEYİMİZ KARŞILANDI"
Kentteki hayatı yorumlayan başka bir depremzede de, "Buraya biz 2 gün sonra geldik. Bu benim üstümdeki hiçbiri benim değil. Sosyal market TIR'lar geldi. Yurt dışından yurt içinden hep yardımlar geldi. Her şeyimiz karşılandı." şeklinde konuştu.
Öte yandan binlerce ailenin barındığı alanda konteynerlerin sayısı önümüzdeki günlerde daha da artacak ve vatandaşlar çadırdan daha ferah bir ortama kavuşacak.
KUAFÖR HİZMETİ
Konteyner kentte kadınlar ve erkekler için ayrı 2 konteyner kuaför olarak ayrıldı.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Hizmetin güzelliğini anlatan bir diğer vatandaş ise "Kuaför kızların saçlarını kesti, fön çekti. Psikolojisi düzeldi yani kızların da. Çok mutluyuz yani." dedi.
GÜNEŞ PANALLERİ KURULDU
Konteynerler alana kurulan güneş panelleri sayesinde elektriğini kendisi üretiyor.
YEMEKHANE, ÇAMAŞIRHANE VE FIRIN…
Bu örnek kent 52 bin metrekarelik alana kuruldu ve 3 bin kişinin barınabileceği şekilde tasarlandı. Alanda yemekhane, çamaşırhane ve fırın da mevcut.
OYUN ALANI
Konteyner kentin tam merkezinde kocaman bir oyun alanı var. Bu alanın içinde bir çocuk parkı basketbol potası var. Ve çocuklar burada öğretmenlerle birlikte voleybol ve basketbol oynayabiliyor. Veya çocuklar arkadaki parkta tahterevalliye binip, kaydıraktan kayıp, salıncaklarda sallanabiliyorlar.
"ÇOK EĞLENCELİ GEÇİYOR"
Depremzede çocuk yaptığı açıklamada, "Dışarıda top oynuyoruz, voleybol oynuyoruz, ip atlıyoruz. Çok eğlenceli geçiyor" cümlesini kurdu.
GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLERDEN EĞİTİM
Dev konteyner kentte, çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için pek çok konteyner eğitime ayrıldı. konteynerlerde kreş anaokulu ilkokul ve ortaokul seviyesinde gönüllü öğretmenler çocuklara eğitim veriyor. Her gün en az üç saat ders yapılıyor. Ve bir o kadar da yani 3 saat daha da oyunla karışık dersler işleniyor.
"BURADA DEPREMİ UNUTUYORUM"
A Haber'e konuşan depremzede çocuklar, kenetti hayatı, "Çok güzel geçiyor oyunlar oynuyoruz, ders işliyoruz, kitap okuyoruz, resim çiziyoruz. Arkadaşlarım oluyor. Öğretmenlerle voleybol oynuyoruz, İp atlıyoruz, parkta oyun oynuyoruz. Buraya geldiğim günden beri depremi unutuyorum." sözleriyle anlattı.
ÖĞRETMEN: "ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ"
Gönüllü bir kadın öğretmen de verdiği hizmetten dolayı mutlu olduğunu aktararak, "(Çocuklar) Onlara hemen şifa olamayacağız, hemen onların yaralarını saramayacağız ama elimizden ne geliyorsa bütün psiko-sosyal durumlarını desteklemek amacıyla biz öğretmenler olarak buradayız." ifadelerine yer verdi.
CEMAL KALYONCU: YARDIMLARA DEVAM EDECEĞİZ
Devletle birlikte bu kentlerin kurulmasında öncü olan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu paylaştığı mesajda, bu zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlikle gelineceğinin altını çizdi ve uzun soluklu yardımlara devam edeceklerini de söyledi.
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