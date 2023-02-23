Kalyon Holding’den Gaziantep’te depremzedeler için dev konteyner kent! Her şey düşünüldü

Yapılan hizmeti yorumlayan bir diğer vatandaş ise, "Çok kısa zamanda olan bir şey yani bu. Her şeyimizi ihtiyaçlarımızı alabiliyoruz yani burada görebiliyoruz." ifadelerine yer verdi.

İslahiye'deki konteyner kentte 297 aile bulunmakta. 500'e yakın da konteyner var. Yani bin 300 biden fazla kişi şu anda burada kalıyor. Depremzedeler bu konteynerlerde günlerini rahatça geçiriyor.