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Kalyon Holding'den Hatay ve Antakya’ya da konteyner kent!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, 71 il yaraları sarmak için adeta seferber olmuş durumda. İlk andan itibaren vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Kalyon Holding, İslahiye'den sonra Hatay ve Antakya'da da konteyner kentler kuruyor.

Giriş Tarihi: 17.02.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 09:16
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Kalyon Holding’den Hatay ve Antakya’ya da konteyner kent!

Kalyon Holding, İslahiye'den sonra Hatay ve Antakya'da da konteyner kentler kuruyor. Holdingin iştirakleri ile birlikte afet bölgesine tahsis ettiği kaynağın toplam değeri 1 milyar 250 milyon TL'ye ulaştı.

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Kalyon Holding’den Hatay ve Antakya’ya da konteyner kent!

"Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına 950 milyon TL değerinde bağışta bulunan Kalyon Holding'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem felaketinin neden olduğu derin yaraların sarılması için Yönetim Kurulu Başkanımız Cemal Kalyoncu'nun önderliğinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İslahiye'den sonra Hatay ve Antakya'da da konteyner kentler kuruyoruz. Böylece toplam kapasiteyi 6.500 kişiye çıkarıyoruz" denildi.

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Kalyon Holding’den Hatay ve Antakya’ya da konteyner kent!

32 TIR YOLA ÇIKTI
Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) konteynerlerini taşıyan 32 TIR, Hatay'da kurulacak yaşam merkezine ulaştırılmak üzere hareket etti.

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Kalyon Holding’den Hatay ve Antakya’ya da konteyner kent!

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü, Adıyaman'da Bölge Müdürlüğü'nün kapılarını depremzedelere açarak sıcak yemek ve barınma imkânı sağladı.

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Kalyon Holding’den Hatay ve Antakya’ya da konteyner kent!

Ayrıca bölge müdürlüğü içerisinde uygun olan yerlere konteynırlar konularak depremzedelerin bir kısmı bunlara yerleştirildi. Afet bölgesindeki kamu kurumları ve yardım kuruluşları ile koordinasyon halinde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayan Çalık Holding ve şirketlerinin yardımlarının toplam değeri de 120 milyon TL'ye ulaştı.