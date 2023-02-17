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Kalyon Holding'den Hatay ve Antakya’ya da konteyner kent!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, 71 il yaraları sarmak için adeta seferber olmuş durumda. İlk andan itibaren vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Kalyon Holding, İslahiye'den sonra Hatay ve Antakya'da da konteyner kentler kuruyor.
Giriş Tarihi: 17.02.2023 09:16Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 09:16