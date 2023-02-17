Kalyon Holding’den Hatay ve Antakya’ya da konteyner kent!

"Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına 950 milyon TL değerinde bağışta bulunan Kalyon Holding'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem felaketinin neden olduğu derin yaraların sarılması için Yönetim Kurulu Başkanımız Cemal Kalyoncu'nun önderliğinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İslahiye'den sonra Hatay ve Antakya'da da konteyner kentler kuruyoruz. Böylece toplam kapasiteyi 6.500 kişiye çıkarıyoruz" denildi.