Asrın felaketinde ilk andan beri vatandaşların yanında! Kalyon Konteyner Kent hizmete açıldı
Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiğinde asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, 71 il yaraları sarmak için adeta seferber olmuş durumda. İlk andan itibaren vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Kalyon Holding’in Gaziantep İslahiye'de yapımını tamamladığı 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent, depremzede vatandaşların kullanımına açıldı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Enkaz kaldırma teçhizatı ve makinelerinden giysi ve ilaç yardımlarına, yakacaktan psikolojik desteğe tüm imkanlarımızla yüzyılın felaketinin neden olduğu yaraların en kısa sürede sarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Kalyon Holding'den yapılan açıklamaya göre, 500 konteynerin bulunduğu ve 10 gün gibi kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirilen Kalyon Konteyner Kent, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde donatıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgeye yardım için tüm imkanlarını seferber eden holding, Gaziantep İslahiye'de yapımına 10 gün önce 52 bin metrekarelik alanda başladığı 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent'i tamamladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte çok sayıda bakanın ziyaret ettiği Kalyon Konteyner Kent'e, AFAD'ın koordinasyonu ile depremzede vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı.
Güneş panellerinin de kurulmasıyla kendi kendine yetebilen ekolojik bir kente dönüşecek olan Kalyon Konteyner Kent, anaokulu, ilkokul, ortaokul, 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, sosyal giyim market, sosyal gıda market, kuaför, berber, kütüphane, bilim ve teknoloji merkezi, çamaşırhane, yemekhane, mescit, idari ofisler ve 1.000 adet ekmek üretme kapasiteli bir fırın ile tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde donatıldı.
Konteyner kentte Hasan Kalyoncu Üniversitesi psikolog ve klinik psikolog ekibinin depremzede vatandaşlara psikolojik destek verdiği bir de merkez yer alıyor.
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile sahada yer alan holding, 500 konteynerin bulunduğu Kalyon Konteyner Kent'te toplamda 3 bin kişiye yaşam alanı sunmaya başladı.
"BU ZOR GÜNLERİ, BİRLİK VE BERABERLİKLE AŞACAĞIZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cemal Kalyoncu, 35 bin kişilik Kalyon ailesi olarak hem AFAD hem de ilgili devlet kurumları ile istişare ve koordinasyon halinde, uzun soluklu yardımlara devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Depremzede hemşerilerimizin acil temel ihtiyaçları ile barınma sorunlarını çözmek üzere her türlü desteğimizi sürdürüyoruz. İlk etapta Gazianteplilerin barınma ihtiyacını karşılayabilmek için Hasan Kalyoncu Üniversitemizin kapılarını açarak bölgede toplam 3 bine yakın afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşıladık. Öte taraftan, konteyner kentlerimiz için de hızlıca çalışmalara başladık ve İslahiye'de 3 bin depremzede vatandaşımızın barınabileceği Kalyon Konteyner Kentimizi hazır hale getirdik. İslahiye, benim ortaokul birinci sınıfı okuduğum yer. Bu anlamda da çok yoğun duygular içerisindeyim. Öte yandan, Hatay'ın ilçeleri Kırıkhan ve Antakya için bağışladığımız 3 bin 500 kişilik konteynerlerin kurulumlarına başladık." dedi.
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Enkaz kaldırma teçhizatı ve makinelerinden giysi ve ilaç yardımlarına, yakacaktan psikolojik desteğe tüm imkanlarımızla yüzyılın felaketinin neden olduğu yaraların en kısa sürede sarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Diğer yandan, bugüne kadar iştiraklerimizle birlikte afet bölgesine tahsis ettiğimiz kaynağın toplam değeri 1 milyar 250 milyon TL'ye ulaştı. Allah'ın izniyle bu zor günleri, birlik ve beraberlikle aşacağız." ifadelerini kullandı.
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