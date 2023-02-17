Kalyon Holding'de seferberlik! Çalışanlar depremzedeler için varilden soba üretti
Kalyon Holding çalışanları da şirketleri gibi elini taşın altına koydu. Deprem bölgesindeki ısınma sorununa çözüm üretebilmek amacıyla fabrikada kullanılan ve geri dönüşüme gönderilmesi planlanan 100 varili odun sobasına dönüştürdü. Sobalar Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da AFAD tarafından belirlenen bölgelere gönderildi.
950 milyon TL bağış yapan ve 3 bin kişilik konteyner kenti hayata geçirmek için çalışan Kalyon Holding depremin yaralarını sarmak için elini taşın altına koydu. Kalyon holding çalışanları da deprem bölgesi için seferber oldu.
Afet bölgesindeki ısınma sorununa acil çözüm üretmek amacıyla geri dönüşüme gönderilmesi planlanan 100 adet varili odun sobasına dönüştürdü. Kalyon PV çalışanları bir araya gelerek ürettiği varillere odun yükleme, kül temizleme ve baca çıkış delikleri açtı.
Öte yandan temizleme ve doldurma kolaylığı oluşturması için ise galvaniz kablo kanalları daire şeklinde kesilerek soba iç tavlası yapıldı. Varillere alüminyum ayaklar eklendi yapılan sobaların zeminden yükseltilmesi için takoz eklendi.
Böylece depremzedeler için güvenli kullanım sağlandı. Atölye şartlarında yaklaşık 2 saat içerisinde tamamı geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak üretilen odun sobaları Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da AFAD koordinasyonuyla belirlenen afet bölgelerine gönderildi.
KALYON HOLDİNG'DEN HATAY VE ANTAKYA'YA DA KONTEYNER KENT!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, 71 il yaraları sarmak için adeta seferber olmuş durumda. İlk andan itibaren vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Kalyon Holding, İslahiye'den sonra Hatay ve Antakya'da da konteyner kentler kuruyor.
Kalyon Holding, İslahiye'den sonra Hatay ve Antakya'da da konteyner kentler kuruyor. Holdingin iştirakleri ile birlikte afet bölgesine tahsis ettiği kaynağın toplam değeri 1 milyar 250 milyon TL'ye ulaştı.
"Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına 950 milyon TL değerinde bağışta bulunan Kalyon Holding'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem felaketinin neden olduğu derin yaraların sarılması için Yönetim Kurulu Başkanımız Cemal Kalyoncu'nun önderliğinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İslahiye'den sonra Hatay ve Antakya'da da konteyner kentler kuruyoruz. Böylece toplam kapasiteyi 6.500 kişiye çıkarıyoruz" denildi.
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