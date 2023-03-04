Kalyon Holding konteyner kentteki depremzedeler için 'U-Mutluluk Programı’nı başlatıyor
Kalyon Holding, İslahiye’de kurduğu konteyner kentte Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği ‘U/Mutluluk Programı’ ile aileler, çocuklar ve gençlere umut aşılıyor. Bölge halkının hayata yeniden hızlı bir şekilde tutunmasını amaçlayan Holding; psikolojik desteğin yanı sıra sınavlara hazırlanan gençlerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması yönünde kurslar ve kadınların ekonomik üretime katılmasına imkân sağlayacak atölyeler düzenliyor.
Kalyon Holding, 10 gün gibi çok hızlı bir sürede kurduğu ve 3 bin depremzedeyi ağırlayan Kalyon Konteyner Kent'te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde düzenlediği programların takvimini açıkladı.
Gaziantep'in İslâhiye ilçesinde kurulu konteyner kentte yaşayan depremzedelerin tüm ihtiyaçları için seferber olan Kalyon Holding ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi; Mutluluk Çadırı, Üreterek İyileşiyorum Programı ve Eğitimi Destekleme Kursları'yla aileleri yeniden hayata bağlarken; psikolojik travmaların aşılması, bölge halkının iş gücüne katılımı ve gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri yönünde attığı adımları duyurdu.
ÇOCUKLAR VE GENÇLERE PSİKOLOJİK DESTEK, ÜRETİCİLERE ATÖLYELER İLE EĞİTİM KURSLARI
Kalyon Holding'in HKÜ organizasyonunda konteyner kentte kurduğu Mutluluk Çadırı'ndaki özel programlar, 6 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Sabah yürüyüşünden psikoloji sohbetlerine ve sinema filmi gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede hem çocuklara hem de gençlere psikolojik açıdan iyileşme ve sosyalleşme alanı sunacak Mutluluk Çadırı'nda; 22 Mart'a kadar sürecek 'Psikoloji Konuşmaları' takvimi de yayımlandı.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesindeki klinik psikologlar ve doktorların gerçekleştireceği konuşmalar ve sohbetler ile depremden etkilenen çocuk ve gençlere psikolojik destek sağlanması hedefleniyor.
Bunun yanında; 'Üreterek İyileşiyorum' konsepti altında atölyeler ve eğitimler düzenleyecek olan HKÜ, 6 Mart Pazartesi'den 10 Mart Cuma gününe kadar sürecek çalışma takvimini de duyurdu.
6 Mart'ta Kooperatifçilik Hakkında Genel Bilgiler adlı eğitimle başlayacak program kapsamında 7 Mart'ta Konserve Yapım Atölyesi, 8 Mart'ta Marka ve Pazarlama, 9 Mart'ta Sıfır Atık Bağlamında El İşi Atölyesi, 10 Mart'ta ise İletişim Becerileri dersleri yer alacak. Program sonunda katılımcılara birer katılım belgesi de takdim edilecek.
LGS VE YKS'YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER DE UNUTULMADI
Kalyon Konteyner Kent'te kalan öğrenciler için 7 Şubat Salı günü LGS ve YKS kursları düzenlemeye başlayacak olan HKÜ; sınavlara hazırlanan 8'inci sınıf (LGS) ve 12'nci sınıf (YKS) öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil branşlarında eğitimler verecek.
Depremden etkilenen çocuklar ve gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürmelerine katkı sunarken, onların sosyal hayata katılımlarını hızlandırmayı da hedefleyen Kalyon Holding ve HKÜ; Salı ve Perşembe günleri İngilizce, Çarşamba günü matematik, geometri ve fen bilimleri, Cumartesi ve Pazar günleri ise Türkçe, matematik ve geometri eğitimlerinin gerçekleştirileceğini bildirdi.
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