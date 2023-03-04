Kalyon Holding konteyner kentteki depremzedeler için ’U-Mutluluk Programı’nı başlatıyor

LGS VE YKS'YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER DE UNUTULMADI

Kalyon Konteyner Kent'te kalan öğrenciler için 7 Şubat Salı günü LGS ve YKS kursları düzenlemeye başlayacak olan HKÜ; sınavlara hazırlanan 8'inci sınıf (LGS) ve 12'nci sınıf (YKS) öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil branşlarında eğitimler verecek.

Depremden etkilenen çocuklar ve gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürmelerine katkı sunarken, onların sosyal hayata katılımlarını hızlandırmayı da hedefleyen Kalyon Holding ve HKÜ; Salı ve Perşembe günleri İngilizce, Çarşamba günü matematik, geometri ve fen bilimleri, Cumartesi ve Pazar günleri ise Türkçe, matematik ve geometri eğitimlerinin gerçekleştirileceğini bildirdi.

