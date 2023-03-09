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Cumhur İttifakı genişliyor! DSP ve Anavatan da ittifaka katılacak

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Cumhur İttifakı genişliyor! DSP ve Anavatan da ittifaka katılacak

Son dakika haberi | Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayıma devam ederken; bir yandan da ittifaklarda yeni gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Mahmut Övür; AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na yeni katılımlar olacağını yazdı. İşte detaylar...

Türkiye seçim sürecine resmen girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 10 Mart tarihi itibarıyla seçim tarihinin Resmi Gazete'de yayımlanacağını ve 14 Mayıs 2023'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağını açıkladı.

Seçim sürecinin resmen başlamasıyla birlikte kulislerde de hareketlilik yaşanıyor. 6'lı koalisyondan oluşan Millet İttifakı, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek adaylarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

SEÇİM GÜNDEMİ
AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nda da hareketli günler yaşanıyor. Başkan Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi "seçim gündemi" ile ilgili konuları görüşmek üzere ağırladı.

Bugün de saat 16.30'da Külliye'de ittifakın bir diğer ortağı olan BBP lideri Mustafa Destici ile bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan yine seçim gündemini masaya yatıracak.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR
Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, seçime yaklaşık 2 ay kala Cumhur İttifakı'na yeni katılımlar olacağını açıkladı. Cumhur İttifakı'nda yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Övür, yakın tarihte iz bırakmış olan partilerin de ittifaka dahil olacağını söyledi. Övür kaleme aldığı yazıda, "Rahmetli Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ile solun efsanevi lideri Ecevit'in DSP'si de Cumhur İttifakı'na katılıyor." dedi.

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