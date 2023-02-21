Gaziantep İslahiye’deki konteyner kentte yaşam başladı! Kalyon Holding 12 günde AFAD’a teslim etti

ÇOCUKLARA ÖZEL ALANLAR

Kentte çocuklar için tüm hizmetin verileceğini kaydeden Bakan Kurum, "Çocuklarımızın psikolojisini düzeltmek için burada uzmanlarımız da görev yapıyor. Bir taraftan da onların eğitimlerini düşünmemiz gerekiyor. O nedenle burada anaokulu ve diğer eğitim birimlerimiz de inşa edildi. Tüm kurumlarımız çalışıyor. Bir yandan vatandaşlarımızı güvenli yerlere yerleştiriyoruz bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını yürütüyoruz" diye konuştu.