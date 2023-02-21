Gaziantep İslahiye'deki konteyner kentte yaşam başladı! Kalyon Holding 12 günde AFAD'a teslim etti
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan Kalyon Holding, İslahiye'de 3 bin kişilik konteyner kentini 12 günde yaşama hazır hale getirip AFAD'a teslim etti. Depremzedelerin yerleştirildiği kentte anaokulundan çocuk oyun alanlarına kadar birçok sosyal imkan bulunuyor.
Giriş Tarihi: 21.02.2023
07:36
Asrın felaketinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan Kalyon Holding, 3 bin kişilik konteyner kenti 12 günde tamamlayıp AFAD'a devretti. Anaokulundan çocuk oyun alanlarına kadar sosyal donatı alanlarının yapıldığı konteyner kentte yaşam başladı.
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Depremde evleri yıkılan ve bir süredir çadırda barınan depremzedeler, AFAD görevlileri tarafından otobüslerle getirilerek konteynerlere yerleştirildi. 2, 4, 6 ve 8 kişilik olarak düzenlenen konteynerlerde buzdolabı, elektrikli ocak, soba, ranza ve yataklar ile havludan seccadeye varana kadar bir evde olması gereken tüm ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.
'YENİ YUVANIZ YAPILANA KADAR' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte konteyner kenti ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Kalıcı konutlar inşa edilene kadar bir süre kalacakları yeni yuvalarına yerleşen depremzedelerin sorunlarını da dinleyen Bakan Kurum, "Büyük bir afet yaşadık. Evlerimiz yerle bir oldu. İnsanlarımızı kaybettik. Bu konteynerler eski yaşamınız gibi olmasa da yeni yuvalarınız inşa edilene kadar sizleri soğuktan, yağmurdan ve sıcaktan koruyacaktır. Vatandaşlarımız normal hayatlarına dönene, sıcak yuvalarına kavuşana kadar burada, sahada olacağız. Buradan elimizi çekmeyeceğiz. Tüm sorunlarınız arkadaşlarımız tarafından tespit edilip derhal çözülecektir. Bu süreci hep birlikte devlet-millet el ele vererek atlatacak, depremin yaralarını saracağız" dedi.
ÇOCUKLARA ÖZEL ALANLAR Kentte çocuklar için tüm hizmetin verileceğini kaydeden Bakan Kurum, "Çocuklarımızın psikolojisini düzeltmek için burada uzmanlarımız da görev yapıyor. Bir taraftan da onların eğitimlerini düşünmemiz gerekiyor. O nedenle burada anaokulu ve diğer eğitim birimlerimiz de inşa edildi. Tüm kurumlarımız çalışıyor. Bir yandan vatandaşlarımızı güvenli yerlere yerleştiriyoruz bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını yürütüyoruz" diye konuştu.