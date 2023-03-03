6'lı koalisyon seçim öncesi dağıldı! CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’dan ağza alınmayacak sözler
İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in altılı koalisyondan ayrılığını açıklamasının ardından CHP kanadından peş peşe açıklamalar geldi. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını paylaşarak desteğini belirtirken, ağza alınmayacak sözler içeren bir şiir ekledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tabiri caizse 6'lı koalisyonu darmadağan etti. Dün düzenlenen 12. toplantının ardından adaylık konusunda kriz yaşayan masa bugün Meral Akşener'in açıklamalarıyla dağıldı.
Akşener, 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir." dedi.
6'lı koalisyondan beş genel başkanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini ifade eden Akşener, kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylık için önerdiğini dile getirip her ikisine çağrıda bulunarak harekete cumhurbaşkanlığı konusunda geçmelerini istedi. Akşener'in açıklamalarının ardından CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak desteğini belirtti. Ardından ağza alınmayacak sözler içeren bir şiir ekledi.
Sarıbal, "Seni, anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara, Seni, anlatabilmek seni, Namussuza, haldan bilmez, Kahpe yalana." şiiri ile İYİ Parti'ye gönderme yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini gösterdi.
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