6’lı koalisyon seçim öncesi dağıldı! CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’dan ağza alınmayacak sözler

6'lı koalisyondan beş genel başkanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini ifade eden Akşener, kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylık için önerdiğini dile getirip her ikisine çağrıda bulunarak harekete cumhurbaşkanlığı konusunda geçmelerini istedi. Akşener'in açıklamalarının ardından CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak desteğini belirtti. Ardından ağza alınmayacak sözler içeren bir şiir ekledi.