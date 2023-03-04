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SGK hafta sonu çalışıyor mu, 4 Mart Cumartesi günü açık mı? SGK MESAİ SAATLERİ 2023 | EYT başvurusu yarın yapılır mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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SGK hafta sonu çalışıyor mu, 4 Mart Cumartesi günü açık mı? SGK MESAİ SAATLERİ 2023 | EYT başvurusu yarın yapılır mı?

Emeklilik hayali kuran vatandaşların beklediği gün geldi. EYT'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru süreci bugün itibarıyla başlamış oldu. Yarın hafta sonu olması sebebilye başvuruda bulunacak kişiler, SGK Cumartesi çalışıyor mu, açık mı? sorusunu gündeme getirdi. İşte, SGK güncel çalışma saatleri...

"SGK hafta sonu açı mı- kapalı mı?" sorusu EYT'li vatanaşlar tarafından sorgulanmaya başladı.Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlar tarafından beklenen düzenlemeyle EYT başvuruları da başlamış oldu. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat edilerek de tamamlanabilecek. Peki, SGK yarın açık mı, hafta sonu çalışıyor mu? İşte, mesai saatleri...

SGK HAFTA SONU AÇIK MI, CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

SGK hafta sonu hizmet vermemektedir. Ayrıca Cumartesi günü EYT nedeniyle ek mesai ile ilgili olarak da bir açıklama bulunmamaktadır. Konu hakkında bir gelişme olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Genel olarak Türkiye geneli çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

08.30-12.30
13.00-17.00

İstanbul'da SGK güncel mesai saatleri şu şekildedir;

09.00-12.30
13.00-16.30

Sosyal Güvenlik Kurumları EYT mesaisi yapacaklarına dair bir açıklamada bulunmamıştır.

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