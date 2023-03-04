SGK hafta sonu çalışıyor mu, 4 Mart Cumartesi günü açık mı? SGK MESAİ SAATLERİ 2023 | EYT başvurusu yarın yapılır mı?

"SGK hafta sonu açı mı- kapalı mı?" sorusu EYT'li vatanaşlar tarafından sorgulanmaya başladı.Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlar tarafından beklenen düzenlemeyle EYT başvuruları da başlamış oldu. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat edilerek de tamamlanabilecek. Peki, SGK yarın açık mı, hafta sonu çalışıyor mu? İşte, mesai saatleri...