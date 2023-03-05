İYİ Parti masadan ayrıldı mı? Meral Akşener 6'lı masadan neden çekildi? İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
6'lı masa dağıldı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener ekibiyle yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamalarda 6'lı masadan ayrıldıklarını resmen duyurarak tiyatro oyununa son verdi. Peki İYİ Parti masadan ayrıldı mı? Meral Akşener 6'lı masadan neden çekildi? Masa dağıldı mı?
İYİ Parti masadan ayrıldı mı sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız." dedi. Aylardır "ortak aday, kazanacak aday" söylemleriyle yürütülen oyun son buldu. Peki İYİ Parti masadan ayrıldı mı? Meral Akşener 6'lı masadan neden çekildi?
İYİ PARTİ 6'LI MASADAN AYRILDI MI?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sona erdi.
İYİ Parti GİK Toplantısı sona erdi. Akşener toplantı sonrası, "Biz de İYİ Parti olarak iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu isimler Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'dur. Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız." diyerek masadan ayrıldıklarını dile getirdi.
6'LI MASA DAĞILDI
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:
"İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir. Biz bugünlere dayatmalara direnerek geldik. Bu doğrultuda siyasetimizin merkezinde milletimizi alıp memleketimizi il il, ilçe ilçe, karış karış gezdik.
İYİ PARTİ'NİN ADAYI KİM OLACAK?
Buradan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunuyorum. Değerli başkanlar millet sizi göreve çağırıyor."
6'LI MASADA KİMLER VAR?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
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