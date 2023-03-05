İYİ Parti masadan ayrıldı mı? Meral Akşener 6’lı masadan neden çekildi? İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

İYİ PARTİ 6'LI MASADAN AYRILDI MI?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sona erdi.

İYİ Parti GİK Toplantısı sona erdi. Akşener toplantı sonrası, "Biz de İYİ Parti olarak iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu isimler Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'dur. Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız." diyerek masadan ayrıldıklarını dile getirdi.