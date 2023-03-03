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Haberler Galeri 90'ları hatırlatan 2 Mart gecesi! 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na veto mu? Çarpıcı sözler: Orta oyunu oynanmaya devam ediyor

90'ları hatırlatan 2 Mart gecesi! 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na veto mu? Çarpıcı sözler: Orta oyunu oynanmaya devam ediyor

Silinen tweetler… Tepkiler… Peş peşe olağanüstü toplantılar… 6'lı koalisyonun 12'nci toplantısında neler yaşandı? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına "hayır" mı dedi? Kriz nasıl sonuçlanır? Akşener farklı bir aday mı gösterecek? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş ve Hukukçu Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmlerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 03.03.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:52
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90’ları hatırlatan 2 Mart gecesi! 6’lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’na veto mu? Çarpıcı sözler: Orta oyunu oynanmaya devam ediyor

6'lı koalisyonun 12'nci toplantısından da aday ismi çıkmadı. Ancak Pazartesi günü adayın kamuoyuna açıklanacağı duyuruldu. Toplantının ardından ise CHP ile İYİ Partililer arasında sosyal medyada söz düellosu yaşandı. CHP'li vekillerin Kemal Kılıçdaroğlu'na ait videoyu paylaşıp adaylık mesajı vermelerine İYİ Partililer tepki gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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90’ları hatırlatan 2 Mart gecesi! 6’lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’na veto mu? Çarpıcı sözler: Orta oyunu oynanmaya devam ediyor

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP'li Eren Erdem, toplantı sonrası sosyal medya hesabından, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım. Pazartesi gününü bekleyin." mesajını paylaştı.

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90’ları hatırlatan 2 Mart gecesi! 6’lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’na veto mu? Çarpıcı sözler: Orta oyunu oynanmaya devam ediyor

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kılıdçaroğlu'nun danışmanı Deniz Demir de Kılıçdaroğlu vurgusu ile "başlıyoruz" paylaşımında bulundu.

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90’ları hatırlatan 2 Mart gecesi! 6’lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’na veto mu? Çarpıcı sözler: Orta oyunu oynanmaya devam ediyor

"MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR" PAYLAŞIMI

CHP'li Demir'in bu paylaşımına İYİ Parti cephesinden kriz çıkaracak bir yanıt geldi. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımı yaptı ancak gelen tepkiler sonrasında paylaşımını apar topar kaldırdı.

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90’ları hatırlatan 2 Mart gecesi! 6’lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’na veto mu? Çarpıcı sözler: Orta oyunu oynanmaya devam ediyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da, "Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaşıldı" iddialarına tepki gösterdi. Usta "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde mutabata varıılmadığı anlaşılıyor. Belki bir isim havuzu oluşmuş olabilir." dedi.