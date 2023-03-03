Meral Akşener kritik toplantı sonrası 6'lı koalisyonu yerden yere vurdu: İYİ Parti kıskaca alınmıştır boyun eğmeyiz
6'lı koalisyonda "benzemez partilerin, ortak aday, kazanacak aday" sloganlarıyla aylardır oynadıkları tiyatro dün son buldu. Kemal Kılıçdaroğlu masadaki partilerle gizliden yürüttüğü temasların neticesinde kendi adaylığını onaylattı. İYİ Parti lideri Akşener ve ekibi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıksa da, çıkan karar sonrası siyasi manevrasını hazırladı. Dün gece A Takımını toplayan Akşener bir açıklama yapmadan binadan ayrıldı. Çıkışta parti kurmaylarının gülen yüzleri TELE 1 ekranlarında dikkat çeken ifadelerle öne çıkarıldı. Bugün ise gelen son dakika bilgisine göre Meral Akşener'in ekibiyle 13.30'daki toplantısı başladı. Halk TV yazarı İsmil Saymaz, bugünkü yazısında Akşener'in masayı dağıtmak için pazartesi gününü beklemeyeceğini iddia etti. Gelen son dakika bilgisine göre; Akşener'in İYİ Parti'deki ekibiyle 13.30'da başlayan toplantısı sona erdi. Gözler İYİ Parti liderinin açıklamasında. Ve sonunda Türkiye, aylarca gündemi sahte söylemlerle meşgul eden 6'lı koalisyonun "dağ fare doğurdu" neticesinden başka hiçbir şey elde edemediği gerçeğiyle birkez daha yüzleşti. İYİ Parti lideri kritik toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyiz." diyerek masadan kalktığını bildirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in masayı dağıtmasından sonra ortaklarına güven telkin etmek üzere bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Merak etmeyin, taşlar yerine oturacak" dedi. Ayrıca, CHP MYK olağanüstü toplanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezine gidiyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sona erdi.
İYİ Parti GİK Toplantısı sona erdi. Akşener toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
6'LI MASA DAĞILDI: BOYUN EĞMEYECEĞİZ
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:
"İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir. Biz bugünlere dayatmalara direnerek geldik. Bu doğrultuda siyasetimizin merkezinde milletimizi alıp memleketimizi il il, ilçe ilçe, karış karış gezdik.
"ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLMİŞTİR"
Dün gerçekleşen toplantıda nihayet cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu tartıştık. 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nu nadaylığını beyan ettiler.
Biz de İYİ Parti olarak iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu isimler Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'dur. Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir.
Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız."
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI
Buradan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunuyorum. Değerli başkanlar millet sizi göreve çağırıyor."
KILIÇDAROĞLU'NDA FLAŞ HAMLE
CHP MYK olağanüstü toplanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezine gidiyor.
6'lı koalisyon masasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ismini kabul ettirmek için sürdürdüğü adaylık krizi derinleşiyor. Dün yapılan son toplantıdan sonra yeniden partisine dönen Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun değil iki CHP'li belediye başkanından birini istemesi son toplantıyı da sabote etti. Bunun ardından oluşan krizin ardından muhalefetin destekçisi isimlerden çarpıcı kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. İsmail Saymaz kaleme aldığı yazıda Akşener'in ciddi bir ayrımda olduğunu ve işaret edilen Pazartesi'den önce bir sürpriz ile masayı devirebileceğini belirtti.
İşte İsmail Saymaz'ın 6'lı koalisyon masasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı krizine dair Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki soğuk savaşı kaleme aldığı yazısından önemli bölümler...
"PAZARTESİYE KALMAYABİLİR"
Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne girerken, "Milletin umudu Meral Akşener" diye sloganlar atıldı.
İYİ PARTİ'DE KILIÇDAROĞLU'NA SICAK BAKANLAR AZINLIKTA
İyi Parti'de, saat 22.30'da kapalı toplantı başladı. Başkanlık Divanı ve milletvekilleri içinden "Masadan kalkalım" diye görüş belirtenler de oldu, itidalli yaklaşanlar da. Kılıçdaroğlu'na sıcak yaklaşanlar azınlıkta kaldı.
AKŞENER GİK'İ TOPLUYOR
Akşener, bugün saat 13.30'da İyi Parti'nin en üst makamı olan Genel İdare Kurulu'nu (GİK) topluyor. GİK'te, pazartesi gününe kalmadan bugün bir kararın açıklanabileceği ve yanıtın "Hayır" yönünde olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla Akşener, pazartesi günkü Millet İttifakı toplantısına katılmayabilir.
Bu durumda İyi Parti'nin ayrı bir aday çıkarma ihtimali var. O takdirde Kılıçdaroğlu'nun masadaki diğer dört liderin desteğiyle adaylığını ilan edebilir.
İYİ PARTİ GENEL İDARE KURULU 13.30'DA TOPLANDI
İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) 13.30'da Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, toplantının ardından açıklama yapacak.
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