Meral Akşener kritik toplantı sonrası 6’lı koalisyonu yerden yere vurdu: İYİ Parti kıskaca alınmıştır boyun eğmeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sona erdi.

İYİ Parti GİK Toplantısı sona erdi. Akşener toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

6'LI MASA DAĞILDI: BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

"İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir. Biz bugünlere dayatmalara direnerek geldik. Bu doğrultuda siyasetimizin merkezinde milletimizi alıp memleketimizi il il, ilçe ilçe, karış karış gezdik.

"ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLMİŞTİR"

Dün gerçekleşen toplantıda nihayet cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu tartıştık. 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nu nadaylığını beyan ettiler.

Biz de İYİ Parti olarak iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu isimler Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'dur. Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir.

Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız."

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI

Buradan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunuyorum. Değerli başkanlar millet sizi göreve çağırıyor."

KILIÇDAROĞLU'NDA FLAŞ HAMLE

CHP MYK olağanüstü toplanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezine gidiyor.

6'lı koalisyon masasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ismini kabul ettirmek için sürdürdüğü adaylık krizi derinleşiyor. Dün yapılan son toplantıdan sonra yeniden partisine dönen Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun değil iki CHP'li belediye başkanından birini istemesi son toplantıyı da sabote etti. Bunun ardından oluşan krizin ardından muhalefetin destekçisi isimlerden çarpıcı kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. İsmail Saymaz kaleme aldığı yazıda Akşener'in ciddi bir ayrımda olduğunu ve işaret edilen Pazartesi'den önce bir sürpriz ile masayı devirebileceğini belirtti.

İşte İsmail Saymaz'ın 6'lı koalisyon masasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı krizine dair Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki soğuk savaşı kaleme aldığı yazısından önemli bölümler...