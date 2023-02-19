Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan talimat: Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok





'BİZİM GÜNDEMİMİZ SEÇİM DEĞİL DEPREM'

Başkan Erdoğan, MYK toplantısında muhalefet partilerinin yaşanan deprem felaketine rağmen seçimle ilgili tartışma başlatmasını da eleştirdi. Erdoğan'ın bu konuda, "Seçimlerle ilgili konuşmak şu anda çok erken. Muhalefet tutturmuş seçim diye ama bunu konuşmanın sırası ve yeri değil. Bizim şu anda tek gündemimiz deprem olacak. Hızlı bir şekilde toparlanmak için bütün enerjimizi bu konuya vereceğiz. Önceliğimiz yaraları sarmak olacak" dediği ifade edildi.