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Depremler köyleri de yıktı! Köylülerin Başkan Erdoğan’a güveni tam: Yaparsa o yapar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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Depremler köyleri de yıktı! Köylülerin Başkan Erdoğan’a güveni tam: Yaparsa o yapar

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Adıyaman’da büyük hasar yol açtı. Depremden sadece şehirler değil köylerde etkilendi. A Haber Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun Köyü’ndeki yıkımı drone kamerası ile görüntüledi. A Haber’e konuşan köylüler Başkan Erdoğan’a olan güvenlerini anlattı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ilimizde büyük hasara yol açtı. Binalar yıkıldı ve binlerce canımızı kaybettik. Deprem sadece şehirlerde değil köyler de yıkıma yol açtı. Bazı köylerde hasar büyük oldu. Binalar, yollar yıkıldı orada insanlarımızı kaybettik.

A Haber Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun Köyü'ndeki yıkımı drone kamerası ile görüntüledi. A Haber'e konuşan köylüler Başkan Erdoğan'a olan güvenlerini anlattı. 10 ili yeniden ayağa kaldırmak için 1 yıl süre isteyen Başkan Erdoğan'ın söylediğini yapacağına inandıklarını söylediler.

Asrın felaketi sonrası Adıyaman Gölbaşı'na bağlı Karaburun Köyü'nde 300'den fazla ev yıkıldı. A Haber'e konuşan köylüler şunları söyledi:

"Devlet bize sahip çıkıyor. Hiçbir eksiğimiz yok. Devletimiz sağ olsun. Gelen yardımlar bizi çok duygulandırıyor. Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Şu anda daha iyiyiz. Devletimiz ve milletimiz yardım ediyor. Burada bizim bir eksiğimiz yok. Gıdamız geldi, çadırımız geldi. Yalan söylemesinler.

Biz yol üzerinde yer alıyoruz. TIR'lar ilk burandan geçiyor ve geçerken mutlaka duruyor ve bize ihtiyacımız olup olmadığını soruyor. Gıda, yiyecek hepsi var. Devletimiz gönderiyor, halkımız gönderiyor bizim bir eksiğimiz yok.

Burada köylünün eksik bir şeyi yok. Varsa çıkıp söylesinler. Sakın kimse devlet sahip çıkmıyor demesin. Burada hem kendi adıma hem köylü adına konuşurum. Bizim burada bir eksiğimiz yok. Yemesi, içmesi ve giymesi hepsi karşılanıyor. Buraya konteynerle su geldi. Gıdamız geldi, çadırımız geldi. Bırakın insan gıdasını ya her şeyi düşünüyorlar hayvanların yemlerini bile gönderiyor. Arpa göndermişler her şey var.

Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızdan eksik etmesin. Başka söze gerek yok. Ondan başkası bunun altından kalkamaz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bunu yapar. Başkanı bunu yapamaz. Ondan başkası bunu yapamaz. Biz ondam eminiz. 20 yıldır yaptıklarını görüyoruz. Biz bu ülkenin insanıyız ve onu tanıyoruz. Diğerleri konuştukça batıyor."

Hatırlanacağı üzere deprem bölgelerini ziyaret eden Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kul olarak, devlet olarak üzerimize düşen görev ne ise bunları yerine getireceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde de bu konutları bitireceğiz inşallah. Bunun yanında tabii bu ara dönemde de depremzede kardeşlerimize 10'ar bin TL ilk etapta vereceğiz. Hayırlısı ile bu süreci atlatacağız." dedi.

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