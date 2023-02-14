Depremler köyleri de yıktı! Köylülerin Başkan Erdoğan’a güveni tam: Yaparsa o yapar

Burada köylünün eksik bir şeyi yok. Varsa çıkıp söylesinler. Sakın kimse devlet sahip çıkmıyor demesin. Burada hem kendi adıma hem köylü adına konuşurum. Bizim burada bir eksiğimiz yok. Yemesi, içmesi ve giymesi hepsi karşılanıyor. Buraya konteynerle su geldi. Gıdamız geldi, çadırımız geldi. Bırakın insan gıdasını ya her şeyi düşünüyorlar hayvanların yemlerini bile gönderiyor. Arpa göndermişler her şey var.