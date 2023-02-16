Başkan Erdoğan Aleyna Ölmez’in ailesiyle görüştü: Üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez’in ailesiyle telefonda görüştü. Aleyna Ölmez'in depremde hayatını kaybeden annesi Birgül Ölmez ve babası Cengiz Ölmez için aileye baş sağlığı dileyen Başkan Erdoğan, "Rabbimden onlara cennetiyle cemaliyle muamele niyaz ediyoruz" dileğinde bulundu. Başkan Erdoğan, Aleyna için "Bizim de üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Aleyna Ölmez'in depremde hayatını kaybeden annesi Birgül Ölmez ve babası Cengiz Ölmez için aileye baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbimden onlara cennetiyle cemaliyle muamele niyaz ediyoruz" dileğinde bulundu.
Aleyna Ölmez'in bundan böyle teyzesi Güler Duman'a emanet olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Bizim de üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız" ifadesini kullandı.
Ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu halkında Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan bilgi aldığını kaydeden Başkan Erdoğan, Aleyna'nın durumunun iyi olduğunu öğrenmekten mutlu olduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan, "İnşallah kısa zamanda hemen servise de çıkar. Süratle inşallah şifasını görürüz, sağlıklı halini de görme fırsatını elde ederiz" diye konuştu.
Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman da Başkan Erdoğan'a ve ilgililere teşekkür etti.
REKTÖR ÜNÜVAR: BÖBREKLERİNDE PROBLEM OLMAMASI FEVKALADE BİR DURUM
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde enkazdan çıkarılan ve ambulans uçak ile Ankara'ya getirilen Aleyna Ölmez'in tedavi altına alındığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde durumu hakkında bilgi verildi.
Ankara Üniversitesi Rektörü Ahmet Necdet Ünüvar, "Bugün 248 saat sonra depremden sağ kurtarılan Aleyna Ölmez kardeşimizi Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cebeci hastanesine geldi kabul ettik. Şu anda çocuk yoğun bakım ünitesine yatırdık. Arkadaşlarımız tıbbi durumunu değerlendiriyorlar. Sonra duruma göre gereken açıklama yapılacak.
Kahramanmaraş'tan itibaren Türkiye kamuoyu konuyu takip ediyor. Gerçekten bizim için önemli bir umudumuz oldu. Kahramanmaraş'ta ilk müdahaleyi yapan Alptekin hocanın da ifade ettiği gibi hakikaten 11 gün sonra böbrekleri ile ilgili ciddi bir problem olmadan çıkmış olmasını hakikaten fevkalade bir durum olarak da değerlendirmek mümkün" ifadelerini kullandı.
"HASTALARIMIZIN TEDAVİSİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"
Hastanede yatan diğer depremzedeler hakkında da bilgi veren Ünüvar, "Biz yaklaşık 700 depremzede vatandaşı hastanemize kabul ettik. Onlardan şu an itibariyle 180 hastamız yatıyor. 25 tanesi de Cebeci Hastanemizde yatıyor. Diğerleri İbn-i Sina Hastanemizde yatarak tedavi görüyorlar. Cebeci Hastanemizde şu an da 11 tanesi yoğun bakımda olmak üzere 25 hastamız var. Herhangi bir vefat eden vatandaşımız yok. Hepsinin tedavisi yakından takip ediliyor" diye konuştu.
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