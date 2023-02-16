Başkan Erdoğan Aleyna Ölmez’in ailesiyle görüştü: Üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız

"HASTALARIMIZIN TEDAVİSİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"



Hastanede yatan diğer depremzedeler hakkında da bilgi veren Ünüvar, "Biz yaklaşık 700 depremzede vatandaşı hastanemize kabul ettik. Onlardan şu an itibariyle 180 hastamız yatıyor. 25 tanesi de Cebeci Hastanemizde yatıyor. Diğerleri İbn-i Sina Hastanemizde yatarak tedavi görüyorlar. Cebeci Hastanemizde şu an da 11 tanesi yoğun bakımda olmak üzere 25 hastamız var. Herhangi bir vefat eden vatandaşımız yok. Hepsinin tedavisi yakından takip ediliyor" diye konuştu.

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