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Malatya'da yıkılan binaların sorumlusu olan 25 kişi tutuklandı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 19.02.2023 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
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Malatya’da yıkılan binaların sorumlusu olan 25 kişi tutuklandı

Malatya'da depremde hasar gören ve yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 kişiden 25’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasar oluşan ve yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu bulunduğu tespit edilen çeşitli meslek gruplarındaki zanlılara yönelik soruşturma başlatıldı.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şimdiye kadar 50 şahıs gözaltına alındı.

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlılardan 25'i çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken yeni gözaltılar olabileceği bildirildi.

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