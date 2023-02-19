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AFAD duyurdu! Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana'da peş peşe korkutan depremler

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Giriş Tarihi: 19.02.2023 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
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AFAD duyurdu! Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana’da peş peşe korkutan depremler

Son dakika haberine göre... Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD, sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta 4.3, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.5 ve Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gece yarısı 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

NURDAĞI'NDA SABAHA KARŞI DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan karşı yapılan açıklamada 07.07 sularında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 4.98 km derinliğinde meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 4,3 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 06.59'da 4,3 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem yerin 10.07 km derinliğinde meydana geldi.

ADANA DA 4.4'LE SALLANDI

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 3.56'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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