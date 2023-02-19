19 Şubat 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan: Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde atılacak adımlarla ilgili kurmaylarına bilgi verdi. Başkan Erdoğan, "Öncelikli hedef konteyner kentleri tamamlamak. Ardından kalıcı konutları yapacağız. Vatandaşı rahat ettirene kadar bize rahat yok" dedi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.