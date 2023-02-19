19 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok

Başkan Erdoğan: Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2023 10:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde atılacak adımlarla ilgili kurmaylarına bilgi verdi. Başkan Erdoğan, "Öncelikli hedef konteyner kentleri tamamlamak. Ardından kalıcı konutları yapacağız. Vatandaşı rahat ettirene kadar bize rahat yok" dedi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Lider eşlerinden taziye mesajı
Lider eşlerinden taziye mesajı
10 ilde ne zaman okullar açılacak?
10 ilde ne zaman okullar açılacak?
Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok
"Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok"
Nurdağı’nda büyük yıkım
Nurdağı'nda büyük yıkım
Deprem bölgesinde gece devriyesi
Deprem bölgesinde gece devriyesi
Gün ağarınca görülüyor! İşte sokaklar
Gün ağarınca görülüyor! İşte sokaklar
Enkaz hırsızlarını Bayraktar TB2 yakaladı
Enkaz hırsızlarını Bayraktar TB2 yakaladı
Deprem algılarının merkez üssü: Ekşi Sözlük
Deprem algılarının merkez üssü: Ekşi Sözlük
Kahramanmaraş depremi Dünya’yı 2 kez turladı!
Kahramanmaraş depremi Dünya'yı 2 kez turladı!
Kahramanmaraş’ta şiddetli deprem
Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem
Depremden yeni görüntü
Depremden yeni görüntü
İstanbul depremi bana göre geliyor
"İstanbul depremi bana göre geliyor"
Daha Fazla Video Göster