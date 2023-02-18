Batı'nın tetikçileri muhalefetle ağız birliği yaptı! Washington Post'tan skandal 'Başkan Erdoğan' haberi: "Seçimi ertelemesine izin vermeyin"

TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI SEÇİM TEHDİDİ

Türkiye, zor günlerden geçerken akılalmaz tehdit ve ABD Başkanı Biden'a önerilerin sıralandığı yazıda Başkan Erdoğan ve hükümet uluslararası yardımların kesilmesi ve başka birçok konuda tehdit edildi.Türkiye'de büyük bir depremin yaşandığını belirten gazete ABD Başkanı Biden ve Batılı devletlerin liderlerine seçimler için çağrı yaptı.

Ülkemizdeki bağımsız yargı organlarının aldığı kararları eleştirmeye kalkarak haddini aşan Olsen haberde, "Erdoğan, 2003 yılından bu yana ülkeyi, Türkçe adının baş harfleri olan AKP olarak da bilinen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı olarak yönetiyor. Ülkenin seçim mekanizması büyük ölçüde adil ve özgür olmasına rağmen, gazetecileri ve siyasi muhalifleri tutuklayarak bunu giderek daha otokratik bir şekilde yaptı." ifadelerini kullanarak Başkan Erdoğan'ı otokratik olmakla suçladı.