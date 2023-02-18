Batı'nın tetikçileri muhalefetle ağız birliği yaptı! Washington Post'tan skandal 'Başkan Erdoğan' haberi: "Seçimi ertelemesine izin vermeyin"
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın afeti olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye topyekün seferber oldu. Muhalefet partilerinin genel başkanları ise vatandaşla bir olup yaraları sarmak yerine depremden siyaset devşirip seçim çalışmalaırna başladı. Muhalefetin kara propagandasına küresel çetenin maşaları da ayak uydurdu. ABD merkezli The Washington Post gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi çirkin bir üslupla hedef alıp, "Erdoğan'ın Türkiye'deki seçimleri ertelemek için depremi kullanmasına izin vermeyin" ifadelerine yer verdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı.
Muhalefet partilerinin temsilcileri ise depremden siyaset devşirerek devletin sahada olmadığını öne sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ümit Özdağ gibi muhalefet partilerinin genel başkanları, "Devlet yok" kara propagandasıyla algı operasyonlarına girişti.
MUHALEFETİN 'SİYASİ YAĞMACILIĞI'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otoritelerce yakın tarihin en yıkıcı kara depremi olarak işaret edilen depremler üzerinden Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti yıpratma girişiminde bulunmuştu.
"CHP'li belediyelere siyasi tavır var" algısını işleyip çalışmaları sekteye uğratan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği depremleri de "Asrın felaketiymiş..." şeklinde alaycı bir üslupla küçümsemişti.
İYİ Parti lideri Merak Akşener de bu kervana katılmış, millet can derdindeyken o ve ekibi seçim derdine düşmüştü. Akşener seçimlerle ilgili "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" demişti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da depremden siyaset devşiren isimler arasında yerini almıştı. Babacan, gittiği yerler 'Devlet Yok' algısını yaymak istemiş, bu girişimi vatandaş nezdinde tepkiyle karşılanmıştı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Enkazdan ilk AK Partililer çıkarıldı" yalanına ortak olmuştu.
BATI'NIN TETİKÇİLERİ MUHALEFETLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI! WASHİNGTON POST'TAN SKANDAL 'BAŞKAN ERDOĞAN' HABER
Depremzedeler yaşadıkları felaketin şokunu atlatamadan enkaz üzerinde seçim tartışmaları yapan muhalefete destek, Batı'nın operasyonel ağından geldi. Küresel çete, ABD'li maşalarına seçimin tarihi için talimat verdi. ABD merkezli The Washington Post gazetesinden Henry Olsen, "Erdoğan'ın Türkiye'deki seçimleri ertelemek için depremi kullanmasına izin vermeyin" başlığı taşıyan skandal bir yazı kaleme aldı.
TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI SEÇİM TEHDİDİ
Türkiye, zor günlerden geçerken akılalmaz tehdit ve ABD Başkanı Biden'a önerilerin sıralandığı yazıda Başkan Erdoğan ve hükümet uluslararası yardımların kesilmesi ve başka birçok konuda tehdit edildi.Türkiye'de büyük bir depremin yaşandığını belirten gazete ABD Başkanı Biden ve Batılı devletlerin liderlerine seçimler için çağrı yaptı.
Ülkemizdeki bağımsız yargı organlarının aldığı kararları eleştirmeye kalkarak haddini aşan Olsen haberde, "Erdoğan, 2003 yılından bu yana ülkeyi, Türkçe adının baş harfleri olan AKP olarak da bilinen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı olarak yönetiyor. Ülkenin seçim mekanizması büyük ölçüde adil ve özgür olmasına rağmen, gazetecileri ve siyasi muhalifleri tutuklayarak bunu giderek daha otokratik bir şekilde yaptı." ifadelerini kullanarak Başkan Erdoğan'ı otokratik olmakla suçladı.
"ERDOĞAN ANKETLERDE GERİDE" YALANI
Küresel bir ekonomik kriz yaşanırken bunun sadece Türkiye'de olduğunu belirten bir dil kullanan gazete AK Parti hükümetinin anketlerde muhalefetin gerisinde olduğu yalanını servis etti. Bunun yalnızca Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla değiştiğini iddia eden küresel çetenin ABD maşası, bu durumda bile Başkan Erdoğan'ın seçimleri kaybettiğini yazarak büyük bir skandal imza attı.
"DEVLET BÖLGEDE YOK" YALANINA DESTEK
Gazete depremleri Erdoğan'ın iktidarı elinde tutma şansı olduğunu iddia ederek Türkiye'nin yaşadığı büyük felaketi görmezden gelen CHP ve muhalefetin diliyle algı operasyonuna girişti.
Türkiye'nin depremlerle mücadele konusunda attığı adımlardan söz etmeden Başkan Erdoğan ve hükümete iftira atan gazete, "Erdoğan'ın ülkenin afete hazırlık teşkilatını yeniden düzenlemesi ve AK Parti yandaşlarını görevlendirmesi, onu siyasi açıdan daha da savunmasız hale getiriyor. O, müteahhitleri ve etkilenen bölgede kanunları ihlal ederek dayanıksız binalar inşa ettikleri iddia edilen diğerlerini tutuklayarak suçu değiştirmeye çalıştı. Bu, halkın öfkesini durdurmak için yeterli olmayabilir." ifadeleriyle depremin yaşandığı ilk günden itibaren "devlet bölgede yok","AFAD çalışmıyor" diyen ve devletin kurumlarını karalayanlara destek verdi.
SKANDAL 'MÜDAHALE' ÇAĞRISI: "BATI'NIN ÇIKARINA DEĞİL" İTİRAFI
Gazete Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan asrın felaketini 1999 yılında yaşanan ve sınırlı bir alanda etkili olan depremle karşılaştırdı. Başkan Erdoğan'ın bölgeye giderek depremzedelerle yaptığı görüşmeleri ve hükümetin verdiği destekleri görmezden gelen gazete 1999'daki depremin büyüklüğü ile bugünü karşılaştırıp hükümetin benzer bir tepki alacağını yazdı.
Biden ve Batılı liderleri açıkça Başkan Erdoğan ve Türkiye demokrasisine müdahale etmeye çağıran gazete, "Muhalefetin kazanabileceği seçimlerin ertelenmesi, Türkiye'deki gerilimi önemli ölçüde artıracaktır. Hayati bir NATO müttefiki olan ülkenin iç bölünmeye veya otoriter kampa doğru kaymasını görmek Batı'nın çıkarına değil" ifadeleriyle okuyucularına servis etti.
BIDEN'A TEHDİT ÖNERİLERİNİ SIRALADILAR
Biden'in Başkan Erdoğan'ı ikna etmek için tehdit önerilerini sıralayan gazete şu başlıkları kullandı:
Biden seçimlerin zamanında yapılmaması durumunda ABD ve çok taraflı kuruluşlardan gelecek ek ekonomik yardımın risk altında olacağını belirtebilir.
Biden, Türkiye'nin F-35 jetlerini satın almak için ödediği 1.4 milyar doları da iade etmek için seçimlerin Haziran ayında yapılmasını isteyebilir.
Biden'ın Türkiye'nin deprem bölgesinde oy kullanmasına yardımcı olmak için önemli bir seçim yardımı da sunabileceğini belirten gazete, 2012 yılında 233 kişinin hayatını kaybettiği Sandy Kasırgası ile Türkiye'deki son rakamlara göre 38 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği "asrın felaketi"ni karşılaştırmaya çalıştı. Gazetede, "ABD, sadece bir hafta önce Sandy Kasırgası'nın harap ettiği bölgelerde 2012 başkanlık seçimlerini zamanında yapmayı başardı; Türkiye'nin dört ay sonra da aynısını yapmasına yardım edebilmeli" diyerek skandal bir şekilde küresel müdahale çağrısı yaptı.
Yıllardır sorunsuz işleyen Türk demokrasisine kara çalmaya çalışan gazete, "Türk halkının ABD'den insani yardıma ihtiyacı var. Ayrıca kırılgan demokrasilerini koruma konusunda yardımı hak ediyorlar. Biden, hepsini aldıklarından emin olmalı" ifadeleriyle haddini aştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi hangi tarihte? Fenerbahçe'nin rakibi...
- Kısmetse Olur Buse kimdir? Kısmetse Olur Buse Doğan nereli, kaç yaşında? İlk günden dikkat çekti!
- PARASIZ YATILI OKUL başvurusu nereden, nasıl yapılacak? MEB SON DAKİKA AÇIKLAMA | OHAL illerindeki öğrencilere ücretsiz...
- MİRAÇ GECESİ NAMAZI | Miraç Kandili 12 rekat namaz nasıl kılınır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir?
- Arka Sokaklar BİTTİ mi, neden yok? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 ŞUBAT Kanal D YAYIN AKIŞI
- Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler | DİYANET hangi esmalar okunmalı? SALAVAT-I ŞERİF nedir nasıl getirilir? Türkçe ve Arapça okunuşu...
- Şubat ayı Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak 2023? TC kimlik no ile mazot ve gübre desteği sorgulama!
- MİRAÇ KANDİLİ İFTAR SAATLERİ DİYANET 2023 | 17 Şubat akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, İzmir, Ankara imsak ve iftar vakitleri!
- MİRAÇ KANDİLİ anlamı ve önemi | Miraç ne demek, anlamı nedir? Hüzün Yılı Miraç Gecesi ne oldu? Peygamber Efendimizin tanık olduğu olaylar
- SED yardım ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? Şubat - Mart ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?
- 3 yıl MAAŞ SÖZÜ VERENE 7.500 TL Ödeme! MART ayında 4a-4c-4b'liye 1.000 lira BONUS! Emekli PROMOSYON rakamları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- ÇARŞI MAHALLE BEKÇİ ALIMI başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 ilde bekçi alımı sınav tarihleri belli oldu mu? 2023/ 1. DÖNEM sınav kontenjanları