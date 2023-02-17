Başkan Erdoğan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü. Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
"ZİYARETİNE GELECEĞİM"
Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti.
Başkan Erdoğan'ın "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım" yanıtını verdi.
"ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN"
Başkan Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var" dedi.
Başkan Erdoğan, "İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" dedi.
Aleyna da Başkan Erdoğan'a "İnşallah. Çok teşekkür ederim her şey için" sözleriyle yanıt verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN ALEYNA ÖLMEZ'İN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ: ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA HER ŞEYİYLE HAZIRIZ
16 Şubat 2023 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Aleyna Ölmez'in depremde hayatını kaybeden annesi Birgül Ölmez ve babası Cengiz Ölmez için aileye baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbimden onlara cennetiyle cemaliyle muamele niyaz ediyoruz" dileğinde bulundu.
Aleyna Ölmez'in bundan böyle teyzesi Güler Duman'a emanet olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Bizim de üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız" ifadesini kullandı.
Ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu halkında Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan bilgi aldığını kaydeden Başkan Erdoğan, Aleyna'nın durumunun iyi olduğunu öğrenmekten mutlu olduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan, "İnşallah kısa zamanda hemen servise de çıkar. Süratle inşallah şifasını görürüz, sağlıklı halini de görme fırsatını elde ederiz" diye konuştu.
Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman da Başkan Erdoğan'a ve ilgililere teşekkür etti.
REKTÖR ÜNÜVAR: BÖBREKLERİNDE PROBLEM OLMAMASI FEVKALADE BİR DURUM
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde enkazdan çıkarılan ve ambulans uçak ile Ankara'ya getirilen Aleyna Ölmez'in tedavi altına alındığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde durumu hakkında bilgi verildi.
Ankara Üniversitesi Rektörü Ahmet Necdet Ünüvar, "Bugün 248 saat sonra depremden sağ kurtarılan Aleyna Ölmez kardeşimizi Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cebeci hastanesine geldi kabul ettik. Şu anda çocuk yoğun bakım ünitesine yatırdık. Arkadaşlarımız tıbbi durumunu değerlendiriyorlar. Sonra duruma göre gereken açıklama yapılacak.
Kahramanmaraş'tan itibaren Türkiye kamuoyu konuyu takip ediyor. Gerçekten bizim için önemli bir umudumuz oldu. Kahramanmaraş'ta ilk müdahaleyi yapan Alptekin hocanın da ifade ettiği gibi hakikaten 11 gün sonra böbrekleri ile ilgili ciddi bir problem olmadan çıkmış olmasını hakikaten fevkalade bir durum olarak da değerlendirmek mümkün" ifadelerini kullandı.
"HASTALARIMIZIN TEDAVİSİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"
Hastanede yatan diğer depremzedeler hakkında da bilgi veren Ünüvar, "Biz yaklaşık 700 depremzede vatandaşı hastanemize kabul ettik. Onlardan şu an itibariyle 180 hastamız yatıyor. 25 tanesi de Cebeci Hastanemizde yatıyor. Diğerleri İbn-i Sina Hastanemizde yatarak tedavi görüyorlar. Cebeci Hastanemizde şu an da 11 tanesi yoğun bakımda olmak üzere 25 hastamız var. Herhangi bir vefat eden vatandaşımız yok. Hepsinin tedavisi yakından takip ediliyor" diye konuştu.
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