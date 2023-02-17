Başkan Erdoğan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü

"ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN"

Başkan Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var" dedi.

Başkan Erdoğan, "İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" dedi.

Aleyna da Başkan Erdoğan'a "İnşallah. Çok teşekkür ederim her şey için" sözleriyle yanıt verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN ALEYNA ÖLMEZ'İN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ: ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA HER ŞEYİYLE HAZIRIZ

16 Şubat 2023 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.