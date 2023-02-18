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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dünya liderlerinden "taziye" telefonları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a dünya liderlerinden taziye telefonları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan bazı ülkelerin liderleri, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

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