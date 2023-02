Adıyaman’a bir ayda 15 bin konteyner ev! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı

Çadırkentler kuruldu. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarını açtık. Vatandaşlarımızı aldık ama binalara pek girmek istemedi vatandaşlar. Şu an 2 bin 500 vatandaşımız KYK binalarında kalıyor. 1500 kişi daha alabileceğimiz bir kapasite var. Şu an için burada her şey planlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Adıyaman'da kurulacak konteyner kentlerin altyapısına başlandığını belirten Karaismailoğlu, "Bir taraftan atık suyu çekiyoruz, bir taraftan temiz su, elektrik, yerleşim planlarını çıkardık. Burada ilk aşamada 15 bin konteyneri yerleştireceğimiz alanı ürettik ve altyapısına başladık. Önümüzdeki hafta sonu ilk konteynerleri yerleştirmeye başlayacağız, hedefimiz bir ayda 15 bin konteyner evi tamamlamak" dedi.