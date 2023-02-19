Adıyaman’a bir ayda 15 bin konteyner ev! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 şehirde yıkımlar meydana geldi. Depremin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından Adıyaman’ı koordine etmek için gönderilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da konteyner kent kurulumuna başlandı. Depremin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Adıyaman'ı koordine etmek için gönderilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.
Adıyaman'daki konteyner kent kurulumuna başladıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, önümüzdeki hafta vatandaşların konteyner evlere yerleştirileceğini, hedefin bir ayda 15 bin konteyner olduğunu açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'ın yüzde 80'ine elektrik, yüzde 60'ına ise su verdiklerini de duyurdu.
DHMİ'nin operasyonuyla depremin ilk gününden bu yana tahliyelerin ve bölgeye gönüllü taşımaların ücretsiz olarak devam ettiğinin altını çizen Karaismailoğlu, toplamda 536 bin 210 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Karaismailoğlu, deprem sonrasında binlerce kilometrekarelik alanda sadece Göksun Tüneli ve Bahçe – Gaziantep yolunun hızlı bir şekilde trafiğe açıldığını söyledi.
Depremin ardından sabahın ilk saatlerinde 110 arama kurtarma ekibiyle birlikte Adıyaman'a geldiklerini ve karayollarının bütün şantiyelerindeki araçlarını deprem bölgelerine gönderdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Depremde bütün altyapı patlamıştı. Bugüne geldiğimizde kentin yüzde 60'ına su verdik.
Çadırkentler kuruldu. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarını açtık. Vatandaşlarımızı aldık ama binalara pek girmek istemedi vatandaşlar. Şu an 2 bin 500 vatandaşımız KYK binalarında kalıyor. 1500 kişi daha alabileceğimiz bir kapasite var. Şu an için burada her şey planlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.
Adıyaman'da kurulacak konteyner kentlerin altyapısına başlandığını belirten Karaismailoğlu, "Bir taraftan atık suyu çekiyoruz, bir taraftan temiz su, elektrik, yerleşim planlarını çıkardık. Burada ilk aşamada 15 bin konteyneri yerleştireceğimiz alanı ürettik ve altyapısına başladık. Önümüzdeki hafta sonu ilk konteynerleri yerleştirmeye başlayacağız, hedefimiz bir ayda 15 bin konteyner evi tamamlamak" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, çadırkentte kalan vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini dinliyor.
MALATYA'DA 10 BİN 500 KİŞİLİK KONTEYNER KENT HIZLA KURULUYOR
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, AFAD öncülüğünde yapılan 10 bin 500 kişilik konteyner kentin kurulumu sürüyor.
Konteyner kentin elektrik ve su hattının yüzde 40'ı tamamlanırken çalışmaların bittiği sahalara da konteynerler yerleştiriliyor. 21 metrekarelik konteynerlerde elektrikli ısıtıcı, termosifonlu sıcak su, yatak odası, mutfak ve banyo bulunuyor.
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