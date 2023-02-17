CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı sözler: ABD ve AB elçilerinin ’acente’si!

Umutların devam ettiği, arama kurtarma operasyonlarının sürdüğü ve hemen hemen her kesimin depremzedelerin yaralarını sarmak için uğraş verdiği bir ortamda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun provokatif paylaşımlarına devam etti.

Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir analizi "Şimdi anladık mı?" başlığıyla köşesine taşıdı.