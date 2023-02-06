Kılıçdaroğlu depremden siyaset devşirdi! Vatandaşlardan tepkiler gecikmedi: "Yazıklar olsun"

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Tüm ülkeyi derinden etkileyen elim olayda şu ana kadar 10 farklı ile 1541 can kaybı, 9 bin 733 yaralı, 3 bin 471 yıkılan bina var. Deprem sonrası kamera karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sahada enkaz altında kalan vatandaşları kurtarabilmek için canla başla mücadele eden AFAD'ı hedef aldı. "AFAD'tan randevu talebinde bulundum, şu ana kadar bir geri dönüş olmadı. Nedenini gayet iyi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na taraflı tarafsız birçok vatandaş tepki gösterdi. CHP liderine yönelik gelen tepkilerden bazıları, "'Bu durumda bile hâlâ saçma sapan alttan alta mesajlar vermek çok yersiz! İnsanlar canıyla boğuşuyor canıyla' , ' Selden kütük kapma peşinde. Kalkmış belediye icraatlarını anlatıyor. Bunadın mı ne yaptın sen ya?' , 'Ne randevusu ya millet can derdinde bu da randevu falan istiyor.'" şeklinde oldu.