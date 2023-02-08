Türkiye dikkat! Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesindeki provokasyonlarının amacı ne? Toplumun sinir uçlarına dokunan paylaşımlar

Giriş Tarihi:
08.02.2023
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerinde büyük provokasyonlara imza atmaya devam ediyor. Türkiye, devleti ve milleti ile omuz omuza yüzyılın felaketini birlikte aşmaya çalışırken Kılıçdaroğlu, bir kez daha sahneye çıktı. Parti Genel Başkanı, CHP'li belediyelerin deprem bölgesine göndermek üzere hazırladıkları yardımların videosunu, Hatay Havalimanı pistinin onarım çalışmalarına yardım için giden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sahadaki görüntülerini ve İBB'nin İskenderun limanındaki yangını söndürme çalışmalarına katıldığı anları sosyal medya hesabından paylaşıp "Gelin bizi tutuklayın" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullancıları CHP liderinin, deprem üzerinden devletin ve halkın sinir uçlarına dokunarak olası bir kargaşanın kendisine siyasi birtakım artılar kazandırma hesapları içinde olduğunu ifade etti.