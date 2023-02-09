CHP'nin AFAD düşmanlığı üzerinden siyasi rant çabası! Dün Kemal Kılıçdaroğlu bugün Lütfü Savaş: Kurumu hedef gösterip toplantılara katılmadı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye tek yürek oldu. CHP ise 'Vakit birlik vakti' demek yerine deprem üzerinden siyasi rant peşine düştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği algı operasyonlarına CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş destek verdi. Sahada canla başla mücadele eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı (AFAD), ""Koordine 2 taraflı olur. Bir taraf hep emir verdiğinde bu koordine olmuyor" diyerek hedef alan Savaş'ın Bakanların telefonuna çıkmadığı, toplantılara da katılmadığı iddia edildi.
Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.
Şu ana kadar depremde 9 bin 57 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 52 bin 979 oldu. Yıkılan bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.
Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Süreci koordine etmek adına afet illerine çevre illerin valileri geçici görevle atandı. Felaketin yaşandığı andan itibaren teyakkuza geçen Türk Silahlı Kuvvetleri yardım ve kurtarma çalışmaları için Mehmetçik'i bölgeye sevk etmeye başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın direktifleriyle arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için TSK tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.
CHP SİYASİ RANT PEŞİNE DÜŞTÜ
CHP ise 'Vakit birlik vakti' deyip çalışmalara destek vermek yerine yaşanlardan siyaset devşirme peşine düştü. İlk olarak sahneye Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.
"AFAD" ve "bürokrat" yalanlarını sıralayan Kılıçdaroğlu, depremin tek sorumlusunun Başkan Erdoğan olduğunu öne sürdü, Bakanları hedef gösterdi.
Bununla da yetinmeyen CHP lideri, "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" iftirasını attı. Oysa öyle bir kare var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediyelere karşı siyasi bir tavır var" sözlerini çürütecek cinsten...
Fotoğrafta: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yan yana
KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINI CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR ÇÜRÜTTÜ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yan yana açıklama yaparak 'dayanışma' örneği sergilemişti.
Karalar, Ömer Çelik'in sözlerine destek vererek, "Sayın Bakanımız bahsetti. Bir koordinasyon içerisinde hep birlikte çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Vali beyin ve belediyede benim başkanlığımda bir koordinasyon kurulu var. AFAD, devlet, valilik, bakanlık, belediyelerin tamamı elinden gelen her şeyi yapıyor. Hep bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı.
Böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelere karşı siyasi tavır var" algısı elinde patlamış oldu.
HATAY'DA CHP'Lİ LÜTFÜ SAVAŞ'TAN KİRLİ ALGI OPERASYONU
Türkiye yaşadığı asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yalan ve algı siyasetini CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş sürdürdü.
CANLA BAŞLA MÜCADELE EDEN AFAD'I HEDEF GÖSTERDİ
Hatay özelinde yürütülen yoğun çalışmaları görmezden gelerek kirli emeller güden Savaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı mesnetsiz iddialar üzerinden hedef gösterdi.
AFAD ile koordineli olmadıklarını söyleyen CHP'li Lütfü Savaş, "Koordine 2 taraflı olur. Bir taraf hep emir verdiğinde bu koordine olmuyor" şeklinde konuştu.
BAKANLARIN TELEFONUNA ÇIKMADI, TOPLANTILARA KATILMADI
Afetle mücadelde ayak diriyen bir tutum sergileyen Lütfü Savaş'ın kendisini arayan Bakanların telefonuna çıkmadığı, katılması gereken Afet Koordinasyon ve Çözüm toplantılarına da katılmadığı iddialar arasında.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile eş güdümlü olarak kirli bir algı operasyonu süreci yürüten Savaş'a tepkiler ise büyük.
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