CHP’nin AFAD düşmanlığı üzerinden siyasi rant çabası! Dün Kemal Kılıçdaroğlu bugün Lütfü Savaş: Kurumu hedef gösterip toplantılara katılmadı

Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.

Şu ana kadar depremde 9 bin 57 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 52 bin 979 oldu. Yıkılan bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.



Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Süreci koordine etmek adına afet illerine çevre illerin valileri geçici görevle atandı. Felaketin yaşandığı andan itibaren teyakkuza geçen Türk Silahlı Kuvvetleri yardım ve kurtarma çalışmaları için Mehmetçik'i bölgeye sevk etmeye başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın direktifleriyle arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için TSK tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.