Deprem bölgesinde provokasyon yapan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

'TWITTER'DAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR SUÇ TEŞKİL EDİYOR'

Balıkesirli vatandaş suç duyurusunun devamında şu ifadelere yer verdi; "Sayın Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı; "Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar", "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar", "Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var", "Milleti soğuğa mahkum ettiler", "Yok böyle bir yağma düzeni", "Bu sefer gençlerimize dokunmayalım","Afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim, onları hayattan koparmayalım" şeklindeki paylaşımlarıyla açıkça halkı kin ve düşmalığa sevketmiş, dezenformasyon yaratarak kamu düzenini tehlikeye atmıştır. Birlik ve bareberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu paylaşımlarıyla bir yandan algı operasyonuna girişirken, bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurumlarını ve faaliyetlerini hedef alarak dezenformazyonla halkta kin ve nefret duygusu yaratmakta ve tahrik etmektedir."