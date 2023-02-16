Deprem bölgesinde provokasyon yapan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Türkiye’yi yasa boğan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir vatandaş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışarak halkı kin ve nefrete sürüklediğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde Kılıçdaroğlu’nun deprem üzerinden yaptığı sosyal medya paylaşımlarını delil olarak dosyaya ekleyen vatandaş, birlik beraberliğin en yoğun yaşanması gerektiği bu günlerde siyasi bir liderin yaptığı provokatif paylaşımların suç teşkil ettiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.
Son yüzyılın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kalan Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkımlara neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerim yıkıcı etkisi sonrası yaraların sarılması için hummalı çalışmalar devam ediyor.
CHP LİDERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Yaşanan afet sonrası, dünyanın dört bir yanından yardım ve arama kurtarma ekipleri Türkihye için adeta seferberlik başlattı. Ancak deprem bölgesine giden bir takım siyasetçilerin yaşanan felaket üzerinden siyasi çalışma yapmasına tepki göstermeye başladı. Depremin yaşandığı andan itibaren bölgeye giden İsmail Uluhan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medaydan yapmış olduğu paylaşımlar hakkında suç duyrusunda bulundu.
'ACI VE GÖZYAŞI ÜZERİNDEN SİYASİ RANT TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR'
Memleketi Balıkesir'den suç duyurusunda bulunan İsmail Uluhan savcılığa yaptığı suç duyurusunda, 'Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, toplumumuzun ve gerginlik yaşadığımız ülkelerin gösterdiği bu duyarlılığı ve hasasiyeti gösterememiştir. Kenetlenmeye, dayanışmaya, moral ve motivasyonumuzu diri tutmaya ihtiyacımız olduğu bu dönemde Sayın Kılıçdaoğrul deprem üzerinden, acı üzerinden, gözyaşı üzerinden siyasi rant toplama, toplumu provake etme ve dezenformasyon telaşına girmiştir' ifadelerine yer verdi.
'TWITTER'DAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR SUÇ TEŞKİL EDİYOR'
Balıkesirli vatandaş suç duyurusunun devamında şu ifadelere yer verdi; "Sayın Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı; "Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar", "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar", "Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var", "Milleti soğuğa mahkum ettiler", "Yok böyle bir yağma düzeni", "Bu sefer gençlerimize dokunmayalım","Afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim, onları hayattan koparmayalım" şeklindeki paylaşımlarıyla açıkça halkı kin ve düşmalığa sevketmiş, dezenformasyon yaratarak kamu düzenini tehlikeye atmıştır. Birlik ve bareberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu paylaşımlarıyla bir yandan algı operasyonuna girişirken, bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurumlarını ve faaliyetlerini hedef alarak dezenformazyonla halkta kin ve nefret duygusu yaratmakta ve tahrik etmektedir."
CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen suç duyurusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinden sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların incelenmesi, dezenformasyon ve provokatif açıklamalarla kamu düzenini bozmaya ve halkta kin ve düşmanlık uyandırmaya yönelik ve diğer suç unsurlarını içeren paylaşımlarının tespit edilmesi ve cezalandırılmasını talep etti.
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