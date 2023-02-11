Kemal Kılıçdaroğlu HDP'li Pervin Buldan'ı yanına alıp depremi küçümsedi: "Büyütüyorlar asrın felaketiymiş..."
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yerli ve yabancı deprem uzmanları tarafından 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları 6. gününde de topyekün sürüyor. Muhalefet partileri ise, milletin acısı üzerinden siyasi rant peşine düştü. Geçtiğimiz günlerde AFAD'ı ve bürokratları hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de depremi küçümsedi. Binlerce insanımızın hayatına mal olan depremi 'Asrın felaketiymiş...' şeklinde alaycı bir üslupla küçümseyen Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'li Pervin Buldan ile de şovdan kaçınmadı. Buldan ise, "Özellikle iktidarın bu depremde enkazın altında kaldığını belirtmek isterim" provokasyonuna girişti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde şu ana kadar 21 bin 848 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 104 kişi de yaralandı.
Enkaz kaldırma çalışmaları için devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu.
Deprem sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ gibi muhalefet partilerinin genel başkanlarının başını çektiği odaklar, kirli manipülasyonlarla algı çalışmalarına soyundu.
KILIÇDAROĞLU DEPREMDEN SİYASET DEVŞİRDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin ilk gününden bu yana yıkımın olduğu illeri gezerek insanları acıları ve enkazlar üzerinden miting yaptı.
Kılıçdaroğlu, 10 ilde yıkıma neden olan otoriteler tarafındanda da yakın tarihin en yıkıcı karasal depremi olarak işaret edilen Kahramanmaraş depremlerinin sorumlusu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Bakanları hedef göstermişti.
Sıcağı sıcağına "AFAD" ve "bürokrat" yalanlarını sıralayan CHP lideri, "Sadece CHP'li belediyeler çalışıyor, başkanlarımız engelleniyor" yaymaya kalkışmıştı.
"Vakit birlik vakti" deyip kenetlenmek yerine acılar üzerinden siyaset devşiren CHP lideri, bu kez de depremden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da sahneye çıktı.
ACI ÜZERİNDEN SKANDAL SÖZLER: "DEPREMİ BÜYÜTÜYORLAR, ASRIN FELAKETİYMİŞ..."
Birçok yerli ve yabancı bilim insanının 'Böylesi zor görülür', 'Yüzyılın afeti', 'En yıkıcı karasal depremlerden biri' yorumlarını görmezden gelen CHP lideri Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremleri küçümsedi.
CHP lideri, "Depremi büyütüyorlar, asrın felaketiymiş... Başka ülkelerde niye olmuyor?" dedi.
Binlerce insanımızın hayatına mal olan depremi "Asrın felaketiymiş..." şeklinde alaycı bir üslupla küçümseyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandalı bununla da sınırlı kalmadı.
CHP'Lİ BELEDİYELER ENGELLENİYOR" İFTİRASINI SÜRDÜRDÜ
Kılıçdaroğlu, yine "CHP'li belediyeler engelleniyor" iftirasını atarak kendisine siyasi alan açma peşine düştü ve şu ifadeleri kullandı:
"Bizim belediye başkanlarımız kısa süre içerisinde bütün engellemelere rağmen bütün felaket bölgelerine ulaşmış ve halkla kucaklaşmışsa devleti yönetiyorsun kardeşim neredesin sen? Çekil sarayına otur, bırak bu millet tüm sorunları kucaklaşarak çözer."
YANINA İTTİFAK ORTAĞINI DA ALIP DEVLETİ SUÇLADI: "İKTİDAR ENKAZIN ALTINDA KALDI"
Öte yandan Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile de kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu gibi provokasyona girişen Buldan, "Özellikle iktidarın bu depremde enkazın altında kaldığını belirtmek isterim" diye konuştu.
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