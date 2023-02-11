Kemal Kılıçdaroğlu HDP'li Pervin Buldan'ı yanına alıp depremi küçümsedi: "Büyütüyorlar asrın felaketiymiş..."

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde şu ana kadar 21 bin 848 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 104 kişi de yaralandı.

Enkaz kaldırma çalışmaları için devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu.

Deprem sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ gibi muhalefet partilerinin genel başkanlarının başını çektiği odaklar, kirli manipülasyonlarla algı çalışmalarına soyundu.