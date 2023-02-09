Kılıçdaroğlu deprem için ithamlarına devam ediyor! Acı günde provoke etme çabası... Bakan Mehmet Muş’tan yanıt gecikmedi

KILIÇDAROĞLU'NDAN PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Tüm Türkiye bir olup bölgeye yardımcı olmak adına gayret sarf ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla deprem üzerinden provokasyona girişti.

Kılıçdaroğlu, "Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım." şeklinde konuştu.