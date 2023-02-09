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Kılıçdaroğlu deprem için ithamlarına devam ediyor! Acı günde provoke etme çabası... Bakan Mehmet Muş'tan yanıt gecikmedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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Kılıçdaroğlu deprem için ithamlarına devam ediyor! Acı günde provoke etme çabası... Bakan Mehmet Muş’tan yanıt gecikmedi

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla büyük tepki çekmişti. Bu acı günlerde bile siyaset yapmaktan geri kalmayan Kılıçdaroğlu "Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım." ifadelerini kullanarak devleti hedef aldı. Kılıçdaroğlu bugün yaptığı bir diğer paylaşımda ise devlete bölgede yapılması için bir takım çağrılarda bulunurken Ticaret Bakanı Mehmet Muş Kılıçdaroğlu'nun önerdiği fikirlerin zaten depremin ilk gününde itibaren uygulanmadığını belirtti. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Yaşanan deprem sonrası Başkan Erdoğan ve kabinedeki tüm bakanlar bölgeye giderken çalışmaları yerinden inceleyerek gerekli talimatları verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Tüm Türkiye bir olup bölgeye yardımcı olmak adına gayret sarf ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla deprem üzerinden provokasyona girişti.

Kılıçdaroğlu, "Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım." şeklinde konuştu.

İTAASİZLİK ÇIKIŞI: "TUTUKLANMANIZ GEREKİYORSA TUTUKLANIN"

Toplumu provoke eden açıklamalar yapan ve devlete karşı itaatsizlik çıkışı yapan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza söyledim. Kaynak sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar. Bürokratik engel mi koyuyorlar yapın, dinlemeyin! Bu halkı ekmek, battaniye bulmak için tutuklanmanız gerekirse tutuklanın!" ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU ÖNERDİ AMA ÇOKTAN YAPILDI

Diğer yandan bugün sosyal medya hesabından yine paylaşım yapan Kılıçdaroğlu "Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve iş makinası gibi kritik araç ve cihazların gümrük vergilerini ve bekleme sürelerini hemen kaldırın, yurda girişlerini ivedilikle sağlayın. Ayrıca ülkemizdeki karavanları hızla bölgeye sevk edin, üreticileriyle de görüşün. Kara kıştayız." ifadelerini kullandı.

BAKANDAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu'nun sözlerindeki çoğu faaliyet zaten yapıldığını belirtirken "Depremin hemen akabinde acil durum ekipmanlarının yurda giriş işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdik. Yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır. Bu konuda Gümrüklerde bürokratik engel yoktur. Uygulama, tarafımızca yakinen takip edilmektedir." dedi.

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