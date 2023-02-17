Enkazdan çıkan Azra bebek öldü mü? Son dakika haber geldi! Azra bebeğin sağlık durumu...
"Enkazdan çıkan Azra bebek öldü mü?" sorusunun cevapları araştırılanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları büyük bir hızla yürütüldü. Azra bebeğin kurtarılma videosu sosyal medyada gündemine düşmüştü. Peki, enkazdan çıkan Azra bebek öldü mü? İşte son durum...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem faciasında kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor. Küçük Azra'nın kurtarılma anı kameralara yansımıştı. Azra bebeğin sağlık durumu yakından takip edilirken, açıklamalar peş peşe geldi. İşte, enkazdan çıkan Azra bebek öldü mü? sorusunun yanıtı..
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay.
Antakya ilçesinde oturdukları binanın yıkılmasıyla ailesiyle birlikte enkaz altından kalan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, arama-kurtarma çalışmaları sonucu sağ ulaşıldı.
Çalışmalara katılan bir personel ise enkazdan çıkarılan Azra'yı kucağına alarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoda Azra'nın başını havada tutmakta zorlandığı, yarı baygın olduğu görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Enkazdan çıkan Azra bebek öldü mü? Son dakika haber geldi! Azra bebeğin sağlık durumu...
- Meclis ne zaman açılacak 2023? EYT Meclis görüşmeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte TBMM'nin açılış tarihi...
- YÖK SON AÇIKLAMALAR! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 Üniversite bahar dönemi online, uzaktan mı olacak?
- THY DEPREMZEDE İŞ BAŞVURUSU | THY 1000 personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır 2023? Şartlar, kontenjanlar, ücretsiz dil eğitimi...
- MEB SON DAKİKA | 2023 Okullar ne zaman açılacak? 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil edildi? Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, İstanbul...
- Miraç Kandili'nde neler yapılır? Miraç nedir? Miraç gecesi ne oldu? Anlamı ve önemi!
- Taha Duymaz vefat mı etti, enkazdan çıktı mı? Taha Duymaz'dan haber var mı? 16 ŞUBAT son durum ne?
- TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! Avrupa Yakası konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Başakşehir, Arnavutköy, Esenler...
- Trabzonspor Basel maçı izle! UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? İLK 11'LER...
- KANDİL-CUMA MESAJLARI 2023 | En yeni resimli Miraç Kandili ve Cuma mesajları! Kısa, uzun, dualı, ayetli sözler...
- 17 Şubat deprem nerede, kaç şiddetinde? Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son artçı depremler...
- 9 milyon SMS ne kadar, kaç TL eder? Türkiye Tek Yürek REKOR BAĞIŞ miktarı ne kadar?