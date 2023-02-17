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Enkazdan çıkan Azra bebek öldü mü? Son dakika haber geldi! Azra bebeğin sağlık durumu...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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Enkazdan çıkan Azra bebek öldü mü? Son dakika haber geldi! Azra bebeğin sağlık durumu...

"Enkazdan çıkan Azra bebek öldü mü?" sorusunun cevapları araştırılanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları büyük bir hızla yürütüldü. Azra bebeğin kurtarılma videosu sosyal medyada gündemine düşmüştü. Peki, enkazdan çıkan Azra bebek öldü mü? İşte son durum...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem faciasında kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor. Küçük Azra'nın kurtarılma anı kameralara yansımıştı. Azra bebeğin sağlık durumu yakından takip edilirken, açıklamalar peş peşe geldi. İşte, enkazdan çıkan Azra bebek öldü mü? sorusunun yanıtı..

AZRA DURU'DAN KAHREDEN HABER GELDİ...

Hatay'ın Antakya ilçesinde arama-kurtarma personelinin kucağında video çektiği Azra hastanede öldü.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay.

Antakya ilçesinde oturdukları binanın yıkılmasıyla ailesiyle birlikte enkaz altından kalan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, arama-kurtarma çalışmaları sonucu sağ ulaşıldı.

Çalışmalara katılan bir personel ise enkazdan çıkarılan Azra'yı kucağına alarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoda Azra'nın başını havada tutmakta zorlandığı, yarı baygın olduğu görüldü.

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