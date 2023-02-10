Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesi Malatya'da son dakika açıklamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da canlı yayında depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında can kaybımızın 19 bin 388'e yükseldiğini paylaşırken "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız." ifadelerini kullandı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da canlı yayında depreme ilişkin açıklamalarda bulundu
CAN KAYBI 19 BİN 388
Tüm Malatya'ya, Malatyalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Milletçe tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık.
Pazartesi günü ülkemiz 7,7, 9 saat sonra da 7,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli bu depremler 10 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına sebep oldu. İllerimizden biri de Malatya'ydı.
Milletçe yüreklerimizde yanan ateşi tarif edecek kelime bulamıyorum. Kayıplarımızın sayısı arttıkça üzüntümüz de katlanarak artıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19 bin 388'e, yaralı kurtarılanların sayısı 77 bin 711'e ulaştı.
141 BİN SAHADA
Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte toplam 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor. AFAD ve diğer kurumlarımız, depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarının süratle karşılanması için çadır, konteyner, prefabrik yapıların kurulumunu gerçekleştiriyor.
"EV SAHİBİ OLANLARA 5 BİN LİRA, KİRACI OLANLARA 2 BİN LİRA KİRA YARDIMI YAPACAĞIZ"
Çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız.
Çevre Şehircilik Bakanıma talimatı verdim, TOKİ talimatı aldı. Rezerv alanlarda da inşaatların yapımına başlayacağız. 1 yıl içinde Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum. Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin. Bu süreç istismar süreci değildir. Bugün birlik olma, dayanışma günüdür.
PROVOKATÖRLERE PRİM VERMEYİN
Sosyal medyada yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provokatörlere kesinlikle prim vermeyin. OHAL yasasını bunu istismar etmesinler diye çıkardık. Bazı yerlerde soygunlar oldu. Bu millet harama hiçbir zaman tevessül etmez. O marketlerin sahiplerine müracaat etseler onlar zaten ne var ne yok seferber eder. Şu anda binlerce tır deprem bölgesine geliyor. Giyecek, yiyecek... Bu millet vefakar. Bu millet cefakar. Bu millet hiçbir zaman mağdura, mazluma el uzatmadan yapamaz. Bizim mayamızda bu var.
Her şeyden önce Müslümanız ve bir ekmeği paylaşmayı biliriz. Her karanlığın sonunda bir aydınlığın, her gözyaşının sonunda bir ferahlığın olduğunu çok iyi biliyoruz.
Ülkemizin daha önce yaşadığı felaketlerdeki yaraları nasıl hızla sardıysak inşallah burada da aynısını yapacağız, hiç kimseyi aç, açıkta bırakmayacağız. İlk günden itibaren deprem bölgesinde fedakarca çalışan tüm ekiplerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum.
Bir kez daha Malatyalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun."
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