Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesi Malatya’da son dakika açıklamaları

"EV SAHİBİ OLANLARA 5 BİN LİRA, KİRACI OLANLARA 2 BİN LİRA KİRA YARDIMI YAPACAĞIZ"

Çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız.

Çevre Şehircilik Bakanıma talimatı verdim, TOKİ talimatı aldı. Rezerv alanlarda da inşaatların yapımına başlayacağız. 1 yıl içinde Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum. Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin. Bu süreç istismar süreci değildir. Bugün birlik olma, dayanışma günüdür.

PROVOKATÖRLERE PRİM VERMEYİN

Sosyal medyada yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provokatörlere kesinlikle prim vermeyin. OHAL yasasını bunu istismar etmesinler diye çıkardık. Bazı yerlerde soygunlar oldu. Bu millet harama hiçbir zaman tevessül etmez. O marketlerin sahiplerine müracaat etseler onlar zaten ne var ne yok seferber eder. Şu anda binlerce tır deprem bölgesine geliyor. Giyecek, yiyecek... Bu millet vefakar. Bu millet cefakar. Bu millet hiçbir zaman mağdura, mazluma el uzatmadan yapamaz. Bizim mayamızda bu var.

Her şeyden önce Müslümanız ve bir ekmeği paylaşmayı biliriz. Her karanlığın sonunda bir aydınlığın, her gözyaşının sonunda bir ferahlığın olduğunu çok iyi biliyoruz.

Ülkemizin daha önce yaşadığı felaketlerdeki yaraları nasıl hızla sardıysak inşallah burada da aynısını yapacağız, hiç kimseyi aç, açıkta bırakmayacağız. İlk günden itibaren deprem bölgesinde fedakarca çalışan tüm ekiplerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum.

Bir kez daha Malatyalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun."