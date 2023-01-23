23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 6'lı masa 11'inci kez toplanıyor! Yine adayı konuşmayacaklar | CHP'li isim pası şubata attı

6'lı masa 11'inci kez toplanıyor! Yine adayı konuşmayacaklar | CHP'li isim pası şubata attı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
ABONE OL
6’lı masa 11’inci kez toplanıyor! Yine adayı konuşmayacaklar | CHP’li isim pası şubata attı

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masa, 26 Ocak'ta 11'inci kez toplanacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantıda cumhurbaşkanı adayının netleşmeyeceğini açıkladı. Öte yandan CHP'li lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olduğu iddia edilen Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlenen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı etkinlikte, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak (Kılıçdaroğlu) teşrif edersiniz." şeklinde sözler söylemesi Yavaş'ın adaylıktan kesin olarak çekildi iddialarını beraberinde getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, altılı masanın 26 Ocak'taki toplantısında da cumhurbaşkanı adayını netleştirmeyeceğini açıkladı.

Altılı masanın 11'inci toplantısına sayılı günler kala muhalefetten beklenen açıklama geldi.

Geride kalan 10 toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik hiçbir adım atmayan parti liderleri, 11'inci toplantıda da sessizliğini koruyacak.

Sık sık ittifak içindeki kriz iddialarıyla gündeme gelen altılı masanın toplantı sonrası nasıl bir açıklama paylaşacağı merakla bekleniyor.

PASI ŞUBAT'A ATTI

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan CHP'li Seyit Torun, bu buluşmada da adayın açıklanmayacağını duyurdu.

Torun, "26 Ocak'ta yeniden bir araya gelecekler. 30'unda da hükümet programını açıklayacaklar. Ondan sonra da şubat ayı içerisinde mutlaka cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacak ve yolumuza güvenli bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

AKŞENER'İN İMAMOĞLU ISRARI

İYİ Parti Genel Merkizi'nin aldığı kararla İstanbul'un dört bir yanında afişlere reklam verildi. İYİ Parti'nin seçim afişinde yer alan Ekrem İmamoğlu ayrıntısı ise gözlerden kaçmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yan yana olduğu Saraçhane fotoğrafı reklamlarda yer verildi. "Devlete adalet yakışır" ifadeleri kullanılan afiş, sosyal medyada gündem oldu.

YAVAŞ ADAYLIK İÇİN ROTAYI KILIÇDAROĞLU'NA ÇEVİRDİ

HDP ve CHP tarafından adaylığı açıkça veto edilen Mansur Yavaş, adaylık konusunda rotasını Kemal Kılıçdaroğlu'na kırdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA