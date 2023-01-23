6’lı masa 11’inci kez toplanıyor! Yine adayı konuşmayacaklar | CHP’li isim pası şubata attı

Torun, "26 Ocak'ta yeniden bir araya gelecekler. 30'unda da hükümet programını açıklayacaklar. Ondan sonra da şubat ayı içerisinde mutlaka cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacak ve yolumuza güvenli bir şekilde devam edeceğiz" dedi.