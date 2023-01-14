Savcı Sayan bomba kulis bilgisini A Haber'de açıkladı! Akşener'den Başkan Erdoğan övgü: "Helal olsun büyük adammış"

AKŞENER: ERDOĞAN'A HELAL OLSUN BÜYÜK ADAMMIŞ

"Akşener geçen bir özel görüşmede "İllallah ya. Reis bunlardan neler çekmiş. Reis haklıymış ya. Bunları idare etmek Türkiye'yi idare etmekten daha zor. Bunca yıl bunlarla nasıl geçindi? Helal olsun adam büyük adammış" cümlelerini kullanmış. Bu çok özel ve doğru bir bilgi."