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Savcı Sayan bomba kulis bilgisini A Haber'de açıkladı! Akşener'den Başkan Erdoğan övgü: "Helal olsun büyük adammış"

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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Savcı Sayan bomba kulis bilgisini A Haber’de açıkladı! Akşener’den Başkan Erdoğan övgü: Helal olsun büyük adammış

Millet İttifakı'nda seçimler yaklaşırken yaşanan adaylık krizi gün geçtikçe derinleşirken A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan 6'lı masadaki son durumu değerlendirdi. Sayan 6'lı masadaki isimlerin artık birbirlerini tehdit ettiğini söylerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında flaş bir iddiada bulundu. Savcı Sayan, Akşener'in parti içindeki yakın bir isme "Reis bunlardan neler çekmiş. Reis haklıymış ya. Bunca yıl bunlarla nasıl geçindi? Helal olsun adam büyük adammış" dediğini belirtti.

2023 seçimleri giderek yaklaşırken Millet İttifakı içinde yaşanan adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

"BİR DE BAY KEMALİ DENEYİN" SONRASI SARAÇHANE OPERASYONU

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "Bir de Bay Kemal'i deneyin" çıkışı sonrası kendisine Akşener ve İmamoğlu tarafından çekilen "Saraçhane Operasyonu" sonrası ittifakta gerginlik bir doz daha arttı.

"ÇOK BİLMİŞLER"

Son olarak Ahmet Davutoğlu'nun "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" resti ve Ali Babacan'ın sürekli adaylık için kendisini ön plana atması masadaki kaosu bir kez daha gözler önüne serdi.

Altılı masadaki son detayları A Haber ekranlarında değerlendiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan İYİ Partili bir isimle yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

ARTIK BİRBİRLERİNİ TEHDİT EDİYORLAR

"Altılı masada büyük bir kavga var. Birbirlerine kumpaslar blöfler... Son dönemde çok büyük kavgalar olduğunun bilgilerini alıyoruz. Artık birbirlerini tehdit ediyorlar."

AKŞENER: ERDOĞAN'A HELAL OLSUN BÜYÜK ADAMMIŞ

"Akşener geçen bir özel görüşmede "İllallah ya. Reis bunlardan neler çekmiş. Reis haklıymış ya. Bunları idare etmek Türkiye'yi idare etmekten daha zor. Bunca yıl bunlarla nasıl geçindi? Helal olsun adam büyük adammış" cümlelerini kullanmış. Bu çok özel ve doğru bir bilgi."

EN YAKININDAKİ İYİ PARTİLİ İSME SÖYLEMİŞ

"Akşener bile artık şikayet etmeye başlamış. Akşener bunları en yakınındaki İYİ Partili bir arkadaşa söylemiş."

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