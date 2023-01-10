Akşener ve Yavaş’ı veto eden HDP bir isme yeşil ışık yaktı: Bizim için değerli

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına HDP olarak nasıl baktıklarına ilişkin yöneltilen soruya, "Biz şunu hiç doğru bulmadık, bulmayız da. Altılı Masa'nın adayları hakkında konuşup, şu kişi aday olsun demeyi dışarıdan bir dayatma yapmayı siyasi saygı açısından da uygun görmeyiz. Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri. Bizim açımızdan net. Bunu her zaman söyleriz. Ama adaylığı konusunda bir şey söylememiz Altılı Masa'ya da saygısızlık olur. Bu konuda o yüzden dikkatli davranmaya özen gösteriyoruz" ifadeleriyle yanıt verdi.

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