Akşener ve Yavaş'ı veto eden HDP bir isme yeşil ışık yaktı: Bizim için değerli
İttifak ortağı 6'lı masanın adaylık konusunda somut adım atmaması sonrası "Kendi adayımızla seçimlere gireceğiz" restini çeken HDP, söylem değiştirdi. Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın adaylığına açık şekilde kapıyı kapatan HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise yeşil ışık yaktı. 'Ayrı aday' şovu kısa süren HDP'nin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri. Bizim açımızdan net. Bunu her zaman söyleriz. Ama adaylığı konusunda bir şey söylememiz Altılı Masa'ya da saygısızlık olur." dedi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir tartışma başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" çıkışlarıyla adaylığını ilan etmesi, İYİ Parti kanadında karşılık bulmadı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etti. Akşener'in bu talebi de CHP Genel Merkezi tarafından veto yedi.
CHP yandaşı gazeteciler, bu restleşme sonrası, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı aday olabileceğini iddia etti.
HDP'DEN AKŞENER VE YAVAŞ'A VETO
HDP vekili Garo Paylan, Yavaş ve Akşener'e kesinlikle destek vermeyeceklerini söyledi. Paylan, "Tutumumuz net, yani açıkladı MYK'mız. Meral Akşener veya Mansur Yavaş ismini asla destekleme şansımız yok." dedi.
"ÇOK DEĞERLİ BİR ANA MUHALEFET LİDERİ"
Bu gelişmelerin ardından 6'lı masanın adayıyla ilgili yeni bir açıklama daha yapan HDP, bir isme yeşil ışık yaktı.
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına HDP olarak nasıl baktıklarına ilişkin yöneltilen soruya, "Biz şunu hiç doğru bulmadık, bulmayız da. Altılı Masa'nın adayları hakkında konuşup, şu kişi aday olsun demeyi dışarıdan bir dayatma yapmayı siyasi saygı açısından da uygun görmeyiz. Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri. Bizim açımızdan net. Bunu her zaman söyleriz. Ama adaylığı konusunda bir şey söylememiz Altılı Masa'ya da saygısızlık olur. Bu konuda o yüzden dikkatli davranmaya özen gösteriyoruz" ifadeleriyle yanıt verdi.
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