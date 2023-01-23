Mansur Yavaş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık desteği

6'lı masada işleri iyice karıştıracak hamle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini açık açık ilan etti. Ankara'da düzenlenen ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Yavaş, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak (Kılıçdaroğlu) teşrif edersiniz." ifadelerini kullandı. Bu açıklaması salondakiler tarafından da alkışlandı. Yavaş neden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi? Ankara kulislerinde ne konuşuluyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. Yeşiltaş, “İYİ Parti cephesinde üzüntüyle karşılandı.” dedi.

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