23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mansur Yavaş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık desteği

Mansur Yavaş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık desteği

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2023 10:18
6'lı masada işleri iyice karıştıracak hamle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini açık açık ilan etti. Ankara'da düzenlenen ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Yavaş, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak (Kılıçdaroğlu) teşrif edersiniz." ifadelerini kullandı. Bu açıklaması salondakiler tarafından da alkışlandı. Yavaş neden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi? Ankara kulislerinde ne konuşuluyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. Yeşiltaş, “İYİ Parti cephesinde üzüntüyle karşılandı.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EYT’liye yapılandırma ile emeklilik
EYT'liye yapılandırma ile emeklilik
Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na adaylık desteği
Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na adaylık desteği
İlk A Haber duyurdu! 500 milyarlık barış
İlk A Haber duyurdu! 500 milyarlık barış
Anadolu turunun akıl hocası mı?
Anadolu turunun akıl hocası mı?
Türkiye’nin en hızlısı açıldı
Türkiye’nin en hızlısı açıldı
Bakan Soylu’dan BAYKAR’a ziyaret
Bakan Soylu'dan BAYKAR'a ziyaret
İşte gündemdeki başlıklar
İşte gündemdeki başlıklar
Başkan Erdoğan: Büyük zafer elde edeceğiz
Başkan Erdoğan: Büyük zafer elde edeceğiz
Bay çelişki! Londra’da başka Ankara’da başka!
Bay çelişki! Londra'da başka Ankara'da başka!
Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Milyoner’de ters köşe eden ’deyim’ sorusu
Milyoner'de ters köşe eden 'deyim' sorusu
Tim Komutanı Encü şehit oldu
Tim Komutanı Encü şehit oldu
Daha Fazla Video Göster