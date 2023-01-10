Ümit Özdağ'dan bomba Meral Akşener iddiası: "Seçimleri kazanırlarsa PKK ile müzakere sürecini başlatacak"

"PKK İLE YENİ MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLATACAK"

Ümit Özdağ yaptığı açıklamada "Yeni bir açılım sürecini başlatmaktan bahsetti. Demek ki Sayın Akşener, PKK ile oturup yeni bir terörle müzakere süreci başlatacak. Dürüst bir politikacı 'Seçimden sonra oturacağız, konuşacağız' demez. Çıkar Türk halkının, kendi seçmeninin önüne PKK ile ne görüşeceğini, kendisinin neler vermeye hazır olduğunu anlatır. Akşener'e soruyorum; PKK ile masaya oturduğunuz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü hukuksal yapısından hangi noktalarda taviz vereceksiniz? İYİ Parti seçmeni sizin PKK ile masaya oturmanızı kabul edecek mi?" dedi.