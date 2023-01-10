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Ümit Özdağ'dan bomba Meral Akşener iddiası: "Seçimleri kazanırlarsa PKK ile müzakere sürecini başlatacak"

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Ümit Özdağ’dan bomba Meral Akşener iddiası: Seçimleri kazanırlarsa PKK ile müzakere sürecini başlatacak

Millet İttifakı'nda özellikle son dönemde DEVA Partisi'nin HDP ile yakınlaşması kamuoyunun dikkatini çekerken konuya ilişkin bir açıklama da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması durumunda yeni bir süreç başlatacağını ifade ederken "PKK ile oturup yeni bir terörle müzakere süreci başlatacak." dedi. İşte detaylar...

Türkiye'de 2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken Millet İttifakı içerisinde de adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

DEVA - HDP YAKINLAŞMASI

Son dönemde özellikle DEVA Partisi ile HDP arasında yaşanan yakınlık sonrası HDP'ye yönelik yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Ali Babacan'ın partisinden yapılan açıklamada Türklük kavramının anayasadan çıkarılacağının belirtilmesi kamuoyunda geniş yankı buldu.

HDP'DE ADAYLIK ÇELİŞKİSİ

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, hiçbir ittifakın yanında yer almayacaklarını söyleyerek, "HDP, kendi adayını çıkaracak" diye konuştu. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise Buldan'ın açıklaması sonrası "Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz" ifadeleriyle adeta Buldan'ın açıklamalarını taca attı.

DEMİRTAŞ'TAN 6'LI MASAYA MESAJ

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP tarafından fonlanan Halk TV'ye yaptığı açıklamada, 'ortak aday' vurgusu yaptı.

İttifak ortaklarını kendilerine karşı '3 maymunu oynamakla' itham eden Demirtaş, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın, "Kendi adayımızı çıkaracağız" restine karşın, "HDP ortak aday için müzakere ve iş birliği istiyor" açıklamasını yaptı.

ÖZDAĞ'DAN AKŞENER'E: PKK İLE MASAYA OTURACAK

Bu gelişmeler yaşanırken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimler sonrası için kullandığı sözlere tepki gösterdi.

"SEÇİMLERDEN SONRA OTURUP KONUŞACAĞIZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı bir programda "Seçimlerden sonra İYİ Parti, Kürtler ile oturup 'Siz ne istiyorsunuz? Biz ne istiyoruz?' diye konuşacağız." açıklaması yaptığını anımsatan Özdağ, Akşener'in PKK ile masaya oturacağını ifade etti.

"PKK İLE YENİ MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLATACAK"

Ümit Özdağ yaptığı açıklamada "Yeni bir açılım sürecini başlatmaktan bahsetti. Demek ki Sayın Akşener, PKK ile oturup yeni bir terörle müzakere süreci başlatacak. Dürüst bir politikacı 'Seçimden sonra oturacağız, konuşacağız' demez. Çıkar Türk halkının, kendi seçmeninin önüne PKK ile ne görüşeceğini, kendisinin neler vermeye hazır olduğunu anlatır. Akşener'e soruyorum; PKK ile masaya oturduğunuz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü hukuksal yapısından hangi noktalarda taviz vereceksiniz? İYİ Parti seçmeni sizin PKK ile masaya oturmanızı kabul edecek mi?" dedi.

DEVA Partisi’nden hadsiz Türklük çıkışı

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