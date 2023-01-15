Meral Akşener 30 Ocak'ı bekleyemedi: Masaya resti çekti! Ekrem İmamoğlu ile reklamlarda boy gösterdi
Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını fırsata çevirerek adaylık PR'ına dönüştüren Meral Akşener, yeni bir krizin fitilini ateşledi. İmamoğlu'nun adaylığını veto eden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir 'Saraçhane' operasyonuna girişen Akşener, tüm şehirlerde İBB Başkanı ile olan fotoğraflarını reklam panolarına astırdı. Bununla da yetinmeyen Akşener'in İmamoğlu ile bir reklam filminde oynadığı ortaya çıktı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6+1'li masada adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu çıkışı açık şekilde veto etmişti.
CHP-İYİ PARTİ ARASINDA 'SARAÇHANE' KAVGASI
Akşener, adaylık için "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a hayır demeyiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.
İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi sonrası 2 yıl 7 ay hapis cezası almasını fırsat bilen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını da lehine çevirerek Saraçhane'de büyük bir şova girişmişti.
Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşü soluğu İmamoğlu'nun yanında alarak, "Sen İstanbul'a hizmet et" diyerek adaylığını veto etmişti. Bu gelişme üzerine İYİ Parti-CHP arasında ipler bir hayli gerilmişti.
KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GERİLİMİ: "FENA ÇARPARIM"
Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.
LİDERLER GÖRÜŞTÜ, AÇIKLAMA YAPMADI
Geçtiğimiz ay, Ankara Ahlatlıbel'de bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama yapmadan ayrılmıştı.
Tüm bu gerilimlerin ortasında onuncu kez bir araya gelen 6'lı masa liderleri, adaylık için 11'inci toplantıyı işaret etti. Liderler, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak 11'inci Altılı Masa toplantısının ardından 30 Ocak'ta adaylık konusunda açıklama yapacağını duyurdu.
Masanın ortaklarından Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, adaylık için masayı işaret etti ve "Siyasi parti liderlerinin aday olması birinci öncelikli tercihimizdir. Doğru olandır." diye konuştu. Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nu öven Uysal, "En kuvvetli adaylardan birisidir Kemal Kılıçdaroğlu." dedi.
AKŞENER 30 OCAK'I BEKLEYEMEDİ: İMAMOĞLU'NU PARLATMA SEANSI
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Saraçhane'de birlikte şova girişen İmamoğlu ile Akşener'in ortak bir reklam filminde boy gösterdiğini söyledi.
Akşener'in, İmamoğlu ile fotoğrafının yer aldığı billboard'ları tüm şehirlere astırdığını söyleyen Saymaz, "Bugün tüm şehirlerde İyi Parti'nin 'Az Kaldı' afişleri asıldı. Bir afişte, Akşener'le İmamoğlu'nun yan yana olduğu Saraçhane fotoğrafı var." ifadelerini kullandı.
ÖNCE AFİŞ SONRA REKLAM FİLMİ
Saymaz, akşam saatlerinde yaptığı yeni açıklamada da, "İyi Parti, Akşener-İmamoğlu afişinden sonra bu kez adalet ve İmamoğlu temalı video hazırlıyor Videoda İmamoğlu'nun İstanbul'u kazandığı ve ceza aldığı günün, Saraçhane'nin, Akşener'le sarıldıkları ve kürsüde yan yana oldukları anların görüntüleri olacak. Video yarın yayınlanacak." dedi.
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