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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023
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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Milyonların gözü Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Ekonomik gelişmelerin masaya yatırılacağı kritik toplantıda, vatandaşa rahat nefes aldıracak adımların atılması bekleniyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketinin görüşüleceği Kabine toplantısının detayları belli oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...

Kabine toplantısı saati, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine toplantısının ana gündemi ekonomi olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketinin görüşüleceği toplantıda, ekonomik gelişmeler de masaya yatırılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekonominin ana gündem maddesi olacağı kritik Kabine toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde saat 15.00'te toplanacak. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

TARİHİN EN BÜYÜK BORÇ YAPILANDIRMASI

Vergi ve SGK borçları yapılandırılacak, Devlet alacağını uzun vadeye yayıp vatandaşın elini rahatlatacak. Kabine ekonomi gündemiyle pazartesi günü toplanacak.

DETAYLARI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçları yapılandırılacak.

Borçların uzun vadelere bölünmesi ve ana paraya işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Detayları ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kamuoyu ile paylaşacak.

İSVEÇ'TE SKANDAL EYLEM

Kabinenin bir diğer önemli başlığı ise dış politika olacak. Son günlerde Türkiye aleyhine düzenlenen skandal eylemlere izin veren İsveç hükümetinin tutumu ele alınacak. Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği için koyduğu şartların üstünü bir kez daha çizecek.

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ MASADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta içi önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmelere dair önemli hususları bakanlarla paylaşacak.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Türkiye ziyareti ve Suriye ile normalleşme süreci de masada olacak.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Yakın zamanda Amerika'ya bir ziyaret gerçekleştiren Ve mevkidaşı Antony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmenin arka planını kabine üyelerine anlatacak. F-16 konusu ve olası kongre kararı da değerlendirilecek.

2023 SEÇİMLERİ

Kabinenin en önemli başlıklarından biri de 2023 seçimleri olacak. Sandık için 14 Mayıs tarihini işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahadaki son durumu, seçim istişare toplantılarının perde arkasını ve yürütülecek kampanyaya ilişkin hususları değerlendirecek.

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