Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Milyonların gözü Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Ekonomik gelişmelerin masaya yatırılacağı kritik toplantıda, vatandaşa rahat nefes aldıracak adımların atılması bekleniyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketinin görüşüleceği Kabine toplantısının detayları belli oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...
Kabine toplantısı saati, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine toplantısının ana gündemi ekonomi olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketinin görüşüleceği toplantıda, ekonomik gelişmeler de masaya yatırılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ekonominin ana gündem maddesi olacağı kritik Kabine toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde saat 15.00'te toplanacak. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.
DETAYLARI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçları yapılandırılacak.
Borçların uzun vadelere bölünmesi ve ana paraya işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Detayları ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kamuoyu ile paylaşacak.
SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ MASADA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta içi önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmelere dair önemli hususları bakanlarla paylaşacak.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Türkiye ziyareti ve Suriye ile normalleşme süreci de masada olacak.
2023 SEÇİMLERİ
Kabinenin en önemli başlıklarından biri de 2023 seçimleri olacak. Sandık için 14 Mayıs tarihini işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahadaki son durumu, seçim istişare toplantılarının perde arkasını ve yürütülecek kampanyaya ilişkin hususları değerlendirecek.
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