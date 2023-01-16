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2009’da akıl almaz engelleme! Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Beni tutuklatmaya çalıştılar

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Giriş: 16.01.2023 23:26
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'larla ilgili iftiralarına Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar yanıt verdi. Bayraktar “Konuyu 180 derece tersinde gösterme çabası. 2004 yılında biz ufacık bir firmaydık. Sonra savunma sanayi başkanlığı dedi ki bizim mini insansız hava aracına ihtiyacımız var. 4 firma katıldı, bir tanesi de üniversiteydi. Biz o işi aldık teslim ettik. En ufak bir AR - GE desteği yoktu. Türkiye için insansız hava aracı bir kıvılcımdır. İHA Türkiye için dönüm noktası diye 20 yıl önce söyledik. Siz sıfırdan bir teknolojik yapı geliştiriyorsanız belli aksaklıklar yaşanabilir. Biz Baykar'ın tarihi boyunca çok ince oyunlarla karşılaştık. Bu işleri durdurmak kolay, yapmak zor. Şu an öyle büyük iftiralarla karşıyayız ki... “ şeklinde konuştu. Haluk Bayraktar, 2009 yılında İHA demosu sırasında yaşadıkları akıl almaz engellemeleri de konuşmasında tek tek anlattı ve “Beni tutuklatmaya çalıştılar” dedi. Bayraktar, "O heyette gözlemci, üyesi olmayan dışarıdan gelen asker üniformalı bir kişi 'Ben bu uçağın otomatik indiğine inanmıyorum' dedi. O asker kılıklı maalesef kişi benim esas duruşa geçmemi istedi. Peşimden 'şerefsiz' diye bağırdı. Ben de cevabını verdim." açıklamasında bulundu.
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