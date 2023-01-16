16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sözleşmeyi kadroda yeni gelişme! Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Sözleşmeyi kadroda yeni gelişme! Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
ABONE OL
Sözleşmeyi kadroda yeni gelişme! Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA