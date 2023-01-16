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Ali Babacan'ın SİHA hazımsızlığına tepkiler çığ gibi büyüdü! Yerden yere vurdular

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Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
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Ali Babacan’ın SİHA hazımsızlığına tepkiler çığ gibi büyüdü! Yerden yere vurdular

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, HDP ile birlikte seçime girmek için başlattığı siyasi atağını büyük skandallarla süslemeye devam ediyor. Bu sabah bir televizyon kanalına katılan Babacan, terörle mücadelede büyük kolaylık sağlayan İHA ve SİHA'ları hedef tahtasına koydu. DEVA Partisi Genel Başkanı olası bir iktidarları durumunda bu önemli projelere dokunacaklarını itiraf ederek, PKK'nın büyük sempatisini kazandı. Babacan'ın açıklaması sonrası Türkiye ayağa kalktı. Sosyal medyada binlerce yorumda Ali Babacan yerden yere vuruldu.

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