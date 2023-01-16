Baykar’a iftira atan Ali Babacan’a İsmail Demir’den yanıt: Türkiye’ye katkı sunan şirkete kim dokunmak ister?

Öte yandan, tedarik sürecinde ise ülkemizin kamu kurumlarınca 2022 yılı savunma ve güvenlik harcamaları içinde, Baykar firmasından tedarik edilen TB2 ve AKINCI sistemleri için firmaya ödenen bedel yüzde 1'in altındadır. Daha önceki yıllarda da bundan farklı bir oran söz konusu değil."

"TÜRKİYE'YA KATKI SAĞLAYAN BİR ŞİRKETE KİM DOKUNMAK İSTER?"

İsmail Demir, Baykar'ın 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, kurulduğu günden bu yana tüm gelirlerinin yaklaşık yüzde 75'ini ihracattan elde eden, 2022 yılında imzalanan sözleşmeler içerisinde ihracat payı yüzde 99'un üzerinde bir firma olduğuna dikkati çekti. Demir, savunma sanayisinde geçen yıl yapılan toplam ihracatın yüzde 25'ten fazlasının da tek başına Baykar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Demir, şöyle konuştu:

"Böyle bir şirkete, ülkeye ve terörle mücadeleye büyük katkı sağlayan bir şirkete kim dokunmak ister? Tüm dünya bu başarıyı anlamaya çalışırken, böyle yaklaşımlarda bulunmayı haksızlık olarak görüyor ve herkesi insafa davet ediyorum. Doğru tablo budur. Bu başarı, rekabet olmadan, ekosistem olmadan mümkün mü?

Geçmişte sadece gözetleme amaçlı bir İHA için bile günlerce izin bekleyen bir ülkeden bugün envanterinde 300'e yakın yerli ve milli İHA ve SİHA bulunan bir ülke haline geldik. Bu başarıda Baykar'ın payını hiç kimse göz ardı edemez."

"SAVUNMA SANAYİSİ SİYASİ EMELLERE ALET EDİLMEMELİ"

Demir, bugün Türkiye'de başta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve ASELSAN olmak üzere alt sistem üreticileri dahil binlerce firma ve yüzbinlerce çalışandan oluşan bir ekosistemin, tüm savunma sanayisinin ayakta dimdik durmasına imkan sağladığını belirtti.

Kamu vakıf iştiraki olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı firmalarının, özel firmaları ülkenin gurur duyacağı işler yaptığını ve yapmaya devam edeceğini dile getiren Demir, "Ekosistemin tüm şirketleri bizim için değerlidir. Ülkeye katma değer sağlamaktadır. Bugün bu başarıda büyük emeği olan Baykar'ın da yanındayız ve yanında olacağız.

Her zaman söylediğimiz gibi savunma sanayisi milli ve siyaset üstü bir konudur. Bu konu siyasi emellere alet edilmemelidir. Bizler savunma sanayisinin bütün fertleri olarak yılmadan, yorulmadan, ambargolara ve engellemelere rağmen 'istiklal ve istikbalimiz' için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."