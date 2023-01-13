Davutoğlu'ndan sonra yeni kriz! Ali Babacan'dan altılı masayı karıştıracak çıkış: "Benim ismimde mutabık kalırlarsa rahat seçilirim"
2023 seçimleri yaklaşırken Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi de giderek derinleşiyor. Kılıçdaroğlu'na çekilen "Saraçhane Operasyonu" sonrası masadaki kriz büyürken Davutoğlu'nun "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" sözleri masadaki çatlağı iyice gözler önüne serdi. Bu gelişmeler sonrası toparlanmaya çalışan Millet İttifakı'ndan yeni bir çıkış da son dönemde HDP ile yakınlaşan Deva Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. HDP oylarına adeta talip olan Babacan'ın "Altılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. " ifadelerini kullanması ittifakta yeni bir krizi de körükledi. İşte detaylar...
2023 seçimlerine artık kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi giderek derinleşiyor. Kılıçdaroğlu'nun üst üste yaptığı adaylık çıkışı sonrası İYİ Parti'den gelen vetolar gündem olurken masayı karıştıracak yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor.
"BİR DE BAY KEMAL'İ DENEYİN"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Bir de Bay Kemal'i deneyin" çıkışı gündem olurken Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya yapacağı icazet ziyareti İmamoğlu ve Akşener'in düzenlediği "Saraçhane Operasyonu" ile sekteye uğradı.
AKŞENER'DEN İMAMOĞLU VURGUSU
Saraçhane'de Akşener'in İmamoğlu'na yönelik "Artık 16 milyon değil 85 milyon yanında" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu taca atması sonrası masaya bir darbe de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.
DAVUTOĞLU'NDAN KUKLA CUMHURBAŞKANI MESAJI
Kukla Cumhurbaşkanı seçecekleri adeta itiraf eden Davutoğlu "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." muhalifler tarafından da topa tutulmuştu.
DAVUTOĞLU'NDAN "KRİZ ÇIKAR" SÖZLERİYANDAŞLARDAN DA TEPKİ YAĞDI
Davutoğlu, kendisine yöneltilen, "Seçtireceğiniz cumhurbaşkanı 'ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder. O zaman ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" diye cevapladı.
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, altılı masanın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.
Davutoğlu'nun, "Her genel başkan hem cumhurbaşkanlığı hem de bakanlık alacak. Cumhurbaşkanı bizleri dinlemezse meclis fesih olur" sözlerini eleştiren Yarkadaş, "Davutoğlu, yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye'yi yönetmek istiyor!" dedi.
"SEÇİM Mİ KAZANACAK ÇOK BİLMİŞLER?"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yakın yayın politikası güden Tele1 TV'de konuşan Davutoğlu, "Daha iktidara gelmeyen, trollerin hedefi haline gelen Başbakan'a dönüp oy oranını sorana ben nezaketsiz derim, Türk siyasetini bilmiyorsun derim. Bunu açan biri ile de konuşmam. Bu çok rencide edici bir şey. Oy oranımız çıkınca görürsünüz." dedi.
Davutoğlu sözlerinin devamında muhalif medyaya ve ittifak ortaklarına ayar vererek, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" diye konuştu.
BİR ÇIKIŞ DA ALİ BABACAN'DAN
Davutoğlu'nun bu sözleri sonrası bir çıkış da Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Son dönemde HDP ile yakınlaşmaya başlayan Deva Partisi'nde Babacan adaylık sinyali verirken "6'lı masa böyle bir mutabakata varırsa, hem seçilebilme sorunu olmaz hem de yaparım" ifadelerini kullandı.
KÜRTÇEYİ ANADİL YAPMA GİRİŞİMİ
Diğer yandan HDP oylarını da yanına çekmeye çalışan Babacan yaptığı jet açıklamayla "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyerek Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.
Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.
DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
Diğer yandan Babacan'ın Saraçhane'de düzenlenen mitingde terör soruşturması kapsamında tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a gönderdiği selam ve özgürlük talebi çok konuşulmuştu.
ALTILI MASAYA BENİ SEÇİN BASKISI
Bu gelişmeler yaşanırken Ali Babacan yaptığı yeni açıklamada "Altılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. " ifadelerini kullanarak yeni bir krizi de körükledi.
ATILACAK ADIM MERAKLE BEKLENİYOR
Kılıçdaroğlu'nun adaylık için çırpındığı, Akşener'in İmamoğlu'na destek verdiği, Davutoğlu'nun sözleriyle adeta hizaya getirmeye çalıştığı altılı masada Ali Babacan krizinin de patlak vermesi sonrası atılacak adımlar merak konusu oldu.
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