Davutoğlu'ndan sonra yeni kriz! Ali Babacan'dan altılı masayı karıştıracak çıkış: "Benim ismimde mutabık kalırlarsa rahat seçilirim"

DAVUTOĞLU'NDAN KUKLA CUMHURBAŞKANI MESAJI

Kukla Cumhurbaşkanı seçecekleri adeta itiraf eden Davutoğlu "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." muhalifler tarafından da topa tutulmuştu.

DAVUTOĞLU'NDAN "KRİZ ÇIKAR" SÖZLERİYANDAŞLARDAN DA TEPKİ YAĞDI

Davutoğlu, kendisine yöneltilen, "Seçtireceğiniz cumhurbaşkanı 'ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder. O zaman ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" diye cevapladı.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, altılı masanın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Davutoğlu'nun, "Her genel başkan hem cumhurbaşkanlığı hem de bakanlık alacak. Cumhurbaşkanı bizleri dinlemezse meclis fesih olur" sözlerini eleştiren Yarkadaş, "Davutoğlu, yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye'yi yönetmek istiyor!" dedi.