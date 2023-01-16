Ali Babacan'ın seçim vaadi belli oldu! Terörle mücadelede İHA ve SİHA'ların önü kesilecek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu sabah İlker Karagöz'ün FOX TV'de sunduğu Çalar Saat programında, terörle mücadelede savaş tarihini değiştiren İHA/SİHA'ları hedef aldı. HDP ile birlikte seçime girme planları yapan Babacan, teröristlerin en büyük kabusu olan İHA ve SİHA'lara dokunacaklarını açık açık itiraf etti. DEVA Partisi Genel Başkanı skandal açıklamalarını "Bu proje öyle hale getirildi ki "Bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz felan filan" kusura bakmayın ya biz dokunacağız tabiki." sözleriyle ifade etti. DEVA'nın teröristlerin "ekmeğine yağ süren" açıklamaları bununla bitmedi. HDP milletvekili Erol Katırcıoğlu da katıldığı bir programda DEVA Partisi ile birlikte seçim planı yaptıklarını itiraf etti. Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas bugünkü yazısında "Babacan PKK'ya neden göz kırpıyor" sözleriyle DEVA Partisi liderinin 6'lı masaya hazırladığı tuzağı da gözler önüne serdi.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, FOX TV'de Türkiye'nin terörle mücadelede yüz akı olan İHA ve SİHA'lar hakkında skandal açıkmalarda bulundu. Bilindiği üzere HDP ile DEVA Partisi'nin seçimlere birlikte girme planları kamuoyunun gözü önünde tartışmaya açıldı. DEVA lideri HDP'ye "şirin gözükmek" için direkt olarak teröristlerin hareket kabiliyetini ve mühimmatını kolayca etkisiz hale getirip köşeye sıkıştıran İHA ve SİHA'ları hedef alacaklarını açıkça söyledi.
PKK'NIN SEMPATİSİNİ KAZANDI
BAYKAR Teknolojinin uzun yıllar süren uğraşları sonucunda geliştirdiği ve tüm dünyanın "savaş tarihini değiştiren silah" olarak gördüğü İHA ve SİHA'lara dokunacaklarını söyleyen Babacan, teröristlerin de büyük sempatisini kazandı.
ALİ BABACAN FOX TV'DE AYNEN ŞU İFADELERİ KULLANDI:
"Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin de elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje öyle getirildi ki "Bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz felan filan" kusura bakmayın ya biz dokunacağız tabiki. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz."
HDP İÇİN TERÖRE ŞİRİN GÖRÜNME ÇABASI
Seçime HDP ile girme uğruna Türkiye'nin terörle mücadelesinin üzerine "çizik atacağını" ifade eden Ali Babacan'ın üstelik tek planı bu da değil. 6'lı masanın doğal bir üyesi olan Babacan, HDP'nin desteğini de arkasına alarak masada büyük bir çatlak yaratma peşinde. Konuya ilişkin bir TV kanalında HDP milletvekili ve MAK Araştırma Başkanı'nın söyledikleri HDP ile DEVA'nın seçim ittifakı yaptığını doğruladı.
MAK ARAŞTIRMA GRUBU BAŞKANI MEHMET ALİ KULAT: Partilerin ittifakla seçime girmesi gibi bir durum var. Baraj meselesinden kaynaklı bir nedenle. Burada DEVA Partisi de yüzde 7 meselesini çok rahat bir şekilde HDP ile aşma gibi bir zorunluluğun getirdiği beraberlikle gündeme gelebilir.
HDP MİLLETVEKİLİ EROL KATIRCIOĞLU: Yani siz demin söylediniz. Son sayın Ali Babacan'ın yaptığı açıklamalar çok sempatiyle karşılandı. Zaten daha önceden beri de öyleydi bir bakıma. Özellikle Kürtlerin nezdinde ben de duyuyorum zaten. Temas halinde olunuyor. Kimsenin Kürt meselesinin konuşmadığı bir zeminde Ali Babacan gibi birisi çıkıp konuşabiliyor. Bu çok değerli birşey bence.
BAYKAR'I HEDEF ALAN ALİ BABACAN'A HALUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ: ERDEMLİ OLMAYI DENEYİN
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA ve SİHA'ların öncüsü olan Baykar'ı hedef aldı. Kurumun devletin bütün imkanlarını tek başına kullandığını öne süren Babacan'a yanıt, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi. Devletten kredi dahil tek kuruş teşvik ya da hibe almadıklarını vurgulayan Bayraktar, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi. Babacan'ı erdemli olup özür dilemeye davet eden Bayraktar, "Erdemli olmayı deneyin." ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bunların ışığında Babacan ve HDP arasında sıklaşan görüşme trafiği, terörle mücadelede hedef alınan İHA ve SİHA'lar, seçimlere az bir zaman kala siyasi mühendislik çalışmasına hız verilmesi ne anlama geliyor. Sabah Gazetesinin yazarı Mehmet Barlas, tüm yaşananları ve Babacan'ın tehlikeli "flörtünü" kaleme aldı.
MEHMET BARLAS: BABACAN PKK'YA NEDEN GÖZ KIRPIYOR?
Geçtiğimiz günlerde "HDP ve DEVA Partisi seçime birlikte mi giriyor?" diye sormuştum. Bildiğiniz gibi HDP teşkilatı sahada DEVA ve Babacan'a çalışıyor. Babacan da bu ilgiyi karşılıksız bırakmıyor. Önce "Anayasa'dan Türklük tanımını çıkaralım" diyen Babacan daha sonra "TSK kimyasal silah kullanıyor" iftirasını atan Şebnem Fincancı Korur'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Şimdi de terörle mücadelede destan yazan Selçuk Bayraktar imzalı SİHA'ları hedef aldı. Babacan'a göre devlet tüm imkanları ile SİHA'lara destek oluyormuş. PKK'nın SİHA'lardan rahatsız olmasını anlayabiliyoruz. Peki Ali Babacan'a ne oluyor? Seçimlerde PKK sempatizanlarının iki tane oyunu almak için bunlara gerek var mı?
Babacan'ın bu tuhaf çıkışına Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar "Devletten tek kuruş almadık, banka kredisi bile kullanmadık" diyerek cevap vermiş. "27 ülkeye ihracat yapıyoruz" sözleriyle ekonomiye katkıda bulunduklarına vurgu yapan Bayraktar "Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz" diyerek sözlerini tamamlamış.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bayraktar SİHA, dünyanın önünde selam durduğun oyun değiştiricidir. Saldıranlar ya ajandır, ya haindir, ya da embesildir." diyerek Babacan'a cevap vermiş.
Aynı saatlerde FETÖ ve Ermeni lobisinin en büyük destekçisi Michael Rubin de SİHA'lara yaptırım çağrısında bulundu. İlginç bir zamanlama değil mi?
Babacan ve Davutoğlu'nun siyasi hırsları aklının önüne geçmiş durumda. Seçimler yaklaştıkça daha da şok edici açıklamalarına şahit olacağız. Kılıçdaroğlu bunlardan kurtulmadan rahat yüzü göremeyecek.
TERÖRLE MÜCADELEDE İHA VE SİHA'LARI HEDEF ALAN BABACAN'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TARİH VERİLDİ! İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Bu hafta havalar nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini!
- Yeni Evim Konut Kredisi HANGİ BANKALAR veriyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Yüzde kaç peşinat ödenecek? 15 YILA VARAN VADE...
- Survivor Panorama ne zaman, saat kaçta? Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler?
- FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
- Yeni Evim Kampanyası ile alınan evler satılabilecek mi? 2023 Orta Gelirli Konut Projesi evler kaç yıl satılamayacak?
- Yeni Evim Kampanyası 2. el evler dahil mi? Orta gelirli konut projesi ikinci el konutları kapsıyor mu? TÜM DETAYLAR!
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 personel ALIMI | Başvuru Nasıl yapılır? Şoför, Aşçı, Bahçıvan, Büro personeli... KPSS şartı var mı? İşte kontenjanlar...
- Yeni Evim Kampanyası BAŞVURU FORMU | 2023 Orta Gelirli Konut başvuru ücreti var mı? Peşinat ödenecek mi?
- ZAMLI SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI! 2023 Ocak ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...
- Mehmet Ali Erbil sağlık durumu nasıl? Hastaneye mi kaldırıldı? Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında, nereli? Hastalığı nedir?
- İntibak yasası son durum: 2023 emekliye intibak müjdesi var mı? 2000 sonrası için intibak düzenlemesi çıkacak mı?
- e-Okul Not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul VBS 1. dönem karne notu ve devamsızlık bilgisi görüntüleme!