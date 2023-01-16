Ali Babacan’ın seçim vaadi belli oldu! Terörle mücadelede İHA ve SİHA’ların önü kesilecek

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, FOX TV'de Türkiye'nin terörle mücadelede yüz akı olan İHA ve SİHA'lar hakkında skandal açıkmalarda bulundu. Bilindiği üzere HDP ile DEVA Partisi'nin seçimlere birlikte girme planları kamuoyunun gözü önünde tartışmaya açıldı. DEVA lideri HDP'ye "şirin gözükmek" için direkt olarak teröristlerin hareket kabiliyetini ve mühimmatını kolayca etkisiz hale getirip köşeye sıkıştıran İHA ve SİHA'ları hedef alacaklarını açıkça söyledi.

PKK'NIN SEMPATİSİNİ KAZANDI

BAYKAR Teknolojinin uzun yıllar süren uğraşları sonucunda geliştirdiği ve tüm dünyanın "savaş tarihini değiştiren silah" olarak gördüğü İHA ve SİHA'lara dokunacaklarını söyleyen Babacan, teröristlerin de büyük sempatisini kazandı.

ALİ BABACAN FOX TV'DE AYNEN ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin de elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje öyle getirildi ki "Bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz felan filan" kusura bakmayın ya biz dokunacağız tabiki. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz."

HDP İÇİN TERÖRE ŞİRİN GÖRÜNME ÇABASI

Seçime HDP ile girme uğruna Türkiye'nin terörle mücadelesinin üzerine "çizik atacağını" ifade eden Ali Babacan'ın üstelik tek planı bu da değil. 6'lı masanın doğal bir üyesi olan Babacan, HDP'nin desteğini de arkasına alarak masada büyük bir çatlak yaratma peşinde. Konuya ilişkin bir TV kanalında HDP milletvekili ve MAK Araştırma Başkanı'nın söyledikleri HDP ile DEVA'nın seçim ittifakı yaptığını doğruladı.