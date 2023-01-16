MİT Başkanı Hakan Fidan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan görüştü

Hımidti, MİT Başkanı'nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Sudan ile Türkiye arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini ve bu ilişkilerin iki ülke halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde her alanda güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

SUDAN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ "STRATEJİK" İLİŞKİLER

Sudan'ın Türkiye ile ilişkilerini "stratejik" olarak nitelendiren Hımidti, Sudan'ın bu ilişkilere özel ilgi gösterdiğine, ikili ve uluslararası meselelerde ve ortak çıkarları ilgilendiren dosyalarda işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkati çekti.

MİT Başkanı Fidan ise ülkesinin Sudan ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye önem verdiğini dile getirerek, Türkiye'nin 5 Aralık 2022'de askeri ile sivil gruplar arasında imzalanan "çerçeve anlaşma"ya ve Sudan'da istikrarı sağlamaya yönelik çabalara verdiği desteği teyit etti.