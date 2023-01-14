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Baykar'ı hedef alan Ali Babacan'a Haluk Bayraktar'dan sert tepki: Erdemli olmayı deneyin

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Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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Baykar’ı hedef alan Ali Babacan’a Haluk Bayraktar’dan sert tepki: Erdemli olmayı deneyin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA ve SİHA'ların öncüsü olan Baykar'ı hedef aldı. Kurumun devletin bütün imkanlarını tek başına kullandığını öne süren Babacan'a yanıt, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi. Devletten kredi dahil tek kuruş teşvik ya da hibe almadıklarını vurgulayan Bayraktar, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA’larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi. Babacan'ı erdemli olup özür dilemeye davet eden Bayraktar, "Erdemli olmayı deneyin." ifadelerini kullandı.

Türkiye yerli ve milli projelerde altın çağını yaşarken muhalefet temsilcileri her fırsatta karalama kampanyalarını sürdürüyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir yayında, tüm dünyanın başarılarından övgüyle bahsettiği SİHA,İHA ve insansız savaş uçağı üreticisi Baykar'ı hedef aldı.

BABACAN'DAN ALGI OPERASYONU: "BAYKAR DEVLETİN TÜM İMKANLARINI KULLANIYOR"

Türkiye'nin hemen hemen bütün imkanlarını Baykar'a aktardığını öne süren Babacan, "Devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor; rekabetten korkmasınlar. Bizim iktidarımızda tam tersine, fırsat eşitliği içerisinde ama, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır ama biraz da rekabet gelir. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor olabilir. Ya işte güzel güzel para kazanıyorduk bu iktidar değişirse rekabet olacak, başka firmaların da önünü açacaklar diye korkuyor olabilirler." ifadelerini kullandı.

HALUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ: "ERDEMLİ OLMAYI DENEYİN"

Babacan'ın açıklamalarına Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert tepki gösterdi. "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." diyen Bayraktar, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Babacan'ı erdemli olup özür dilemeye davet eden Bayraktar, "Erdemli olmayı deneyin." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ BIRAKIN DÜNYADA BÖYLE BİR FİRMA YOK"

Bayraktar'ın açıklamalarının tamamı ise şöyle:

"Sn. Babacan,

BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz.

Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz.

Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız.

Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık.

Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik...

Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz.

Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SiHNIarın farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı Sağlar.

Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..."

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