Baykar'ı hedef alan Ali Babacan'a Haluk Bayraktar'dan sert tepki: Erdemli olmayı deneyin
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA ve SİHA'ların öncüsü olan Baykar'ı hedef aldı. Kurumun devletin bütün imkanlarını tek başına kullandığını öne süren Babacan'a yanıt, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi. Devletten kredi dahil tek kuruş teşvik ya da hibe almadıklarını vurgulayan Bayraktar, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA’larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi. Babacan'ı erdemli olup özür dilemeye davet eden Bayraktar, "Erdemli olmayı deneyin." ifadelerini kullandı.
Türkiye yerli ve milli projelerde altın çağını yaşarken muhalefet temsilcileri her fırsatta karalama kampanyalarını sürdürüyor.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir yayında, tüm dünyanın başarılarından övgüyle bahsettiği SİHA,İHA ve insansız savaş uçağı üreticisi Baykar'ı hedef aldı.
BABACAN'DAN ALGI OPERASYONU: "BAYKAR DEVLETİN TÜM İMKANLARINI KULLANIYOR"
Türkiye'nin hemen hemen bütün imkanlarını Baykar'a aktardığını öne süren Babacan, "Devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor; rekabetten korkmasınlar. Bizim iktidarımızda tam tersine, fırsat eşitliği içerisinde ama, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır ama biraz da rekabet gelir. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor olabilir. Ya işte güzel güzel para kazanıyorduk bu iktidar değişirse rekabet olacak, başka firmaların da önünü açacaklar diye korkuyor olabilirler." ifadelerini kullandı.
HALUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ: "ERDEMLİ OLMAYI DENEYİN"
Babacan'ın açıklamalarına Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert tepki gösterdi. "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." diyen Bayraktar, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Babacan'ı erdemli olup özür dilemeye davet eden Bayraktar, "Erdemli olmayı deneyin." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'Yİ BIRAKIN DÜNYADA BÖYLE BİR FİRMA YOK"
Bayraktar'ın açıklamalarının tamamı ise şöyle:
"Sn. Babacan,
BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz.
Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz.
Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız.
Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık.
Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik...
Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz.
Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SiHNIarın farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı Sağlar.
Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zamlı ödemeler hesaplara yatıyor... PTT'den paranızı hemen alabilirsiniz! 4.336 TL almak için şartlar
- Halil İbrahim Göker kimdir? Survivor 203 yarışmacısı Halil İbrahim Göker kaç yaşında, nereli? Instagram takipçisi kaç?
- Hac kura takvimi 2023: Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Diyanet 2023 hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak?
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Fragman yayınlandı mı?
- Son hafta yoklama alınır mı? 2023 okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...
- TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER YKS (TYT-AYT) 1. deneme sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- Survivor Alper kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende kaç yaşında, nereli? Nasıl fenomen oldu?
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 engelli memur ataması ne zaman yapılacak? Kura ile yerleştirme...
- 2023 Sözleşmeli er maaşları ne kadar oldu? En düşük, en yüksek sözleşmeli er maaşları kaç TL? Uzman çavuş, astsubay...
- Emekli bayram ikramiyesine ZAM müjdesi! 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayam ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Kurtlar Vadisi 2023 fragmanı yayınlandı mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosu...
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 14 Ocak 2023 Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?