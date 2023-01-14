Kemal Kılıçdaroğlu’na ’The Democratic Father’ pankartlı karşılama! CHP’liler çok sevindi ama o çizim dikkat çekti: Kime ’kukla demokrat’ diyorlar?

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ! KUKLA SİYASETİ İÇİN İSİM ARANIYOR

Katıldığı bir yayında 6'lı masada yaşanan aday belirsizliğini "Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık" sözleriyle dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;



"Diyelim ki aday belli oldu. Daha hükümet programı üzerinde anlaşmamışız. Bir parti lideri ayrı açıklama yapacak, aday ayrı açıklama yapacak. Vatandaş demez mi ki, bunlar daha aralarında anlaşmamış. Önce biz kendi programımızı oluşturacağız. Hepimiz aynı şeyi söylemeliyiz ki söylem birliği oluşsun. Bunları oluşturmadan aday belirlemek asla asla doğru olmaz. Bu çok tehlikeli bir şey, neyi nasıl yapacağımız konusunda anlaşmalıyız."