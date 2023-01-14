Kemal Kılıçdaroğlu'na 'The Democratic Father' pankartlı karşılama! CHP'liler çok sevindi ama o çizim dikkat çekti: Kime 'kukla demokrat' diyorlar?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın Buluşması toplantısına katıldı. Gençlerle de buluşan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Baba' filminin müziğiyle ‘The Democratic Father’ yazılı pankart ile karşılandı. Pankartta yer alan 'kukla' detayı dikkatlerden kaçmadı. Pankarta sevinç gösterisi yapılırken gazeteci Hulki Cevizoğlu, "Kime kukla demokrat diyorlar?" diye sordu. Pankartlı gönderme Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçilecek aday 6'lı masayı da götürmesi lazım" sözlerini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu, seçilecek cumhurbaşkanı adayının "kukla siyaseti" için de kullanılacağını net bir şekilde ifade etmişti.
Denizli'ye ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu salona giriş yaptığı esnada "The Godfather" filminin müziği çalındı. Sahnede de "The Democratic Father" (Demokratik Baba) pankartı açıldı.
PANKARTTAKİ 'KUKLA' ÇİZİMİ
Üç Oscarlı 1972 yapımı Baba (The Godfather) filminin afişine benzetilen dev pankartta, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı orijinal film afişinde Marlon Brando gibi yer aldı.
Ancak pankartta yer alan bir detay dikkat çekti. Pankartın sağ üst köşesinde bir 'kukla' çizimi yer aldı.
Sahnede çalan müzik ve pankarta programa katılanlar sevinç gösterisiyle karşılık verdi.
HULKİ CEVİZOĞLU: KİME "KUKLA DEMOKRAT" DİYORLAR?'
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, pankarta ve yapılan sevinç gösterisine olay bir yorum yaptı. Cevizoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yorumda şu ifadeleri kullandı:
"Denizli'de gençlerin Kılıçdaroğlu'nu 'Demokratik Baba' yazan bu pankartla karşılamasına çok sevinmişler! Peki pankartın sağ üst köşesindeki kocaman çizimle kime kukla demokrat diyorlar?"
KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ! KUKLA SİYASETİ İÇİN İSİM ARANIYOR
Katıldığı bir yayında 6'lı masada yaşanan aday belirsizliğini "Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık" sözleriyle dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;
"Diyelim ki aday belli oldu. Daha hükümet programı üzerinde anlaşmamışız. Bir parti lideri ayrı açıklama yapacak, aday ayrı açıklama yapacak. Vatandaş demez mi ki, bunlar daha aralarında anlaşmamış. Önce biz kendi programımızı oluşturacağız. Hepimiz aynı şeyi söylemeliyiz ki söylem birliği oluşsun. Bunları oluşturmadan aday belirlemek asla asla doğru olmaz. Bu çok tehlikeli bir şey, neyi nasıl yapacağımız konusunda anlaşmalıyız."
ADAY PROFİLİ ÇİZDİ AMA...
CHP lideri ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı profili çizerek kendisini işaret edip topu altılı masaya attı.
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı elbette önemli. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini bilmesi lazım. Diyelim ki elektrikler arıza yaptı, ilk gidip sigortaya bakarsınız. Cumhurbaşkanı sigortadır. Krizleri çözecek makamdır. Krizi çözecek anahtar cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı akil bir insan olmak zorundadır. Ön yargısız olmak zorundadır. Toplumu kucaklayıcı olmalıdır. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan altılı masadır, biz de o karara uyacağız" ifadelerini kullandı.
"SEÇİLECEK ADAY 6'LI MASAYI DA GÖTÜRMELİ"
"Seçimden sonra seçilecek cumhurbaşkanının altılı masayı da götürmesi lazım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını belirledikten sonra liderlerle uyum gibi bir sorun çıkarsa bu felakete yol açar. Hepimiz de bunun farkındayız. Cumhurbaşkanı adayı altılı masadaki liderlerden biri olabilir. Seçimden sonraki süreç çok daha önemli" dedi.
RESMEN KUKLA SEÇECEKLER
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geride bıraktığımız günlerde altılı masanın cumhurbaşkanı adayının, seçimden önce kamuoyuna, anayasa değişikliğine kadar Türkiye'yi masada yer alan siyasi partilerin genel başkanları ile "istişare ile yöneteceği" taahhüdünde bulunacağını açıklamıştı.
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