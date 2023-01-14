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Son dakika | PKK'nın izini sürüyorlar! 840 personel peşlerinde

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Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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Son dakika | PKK’nın izini sürüyorlar! 840 personel peşlerinde

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde “Eren Abluka Sonbahar Kış-21 (Diyarbakır-Lice-Akçabudak) Şehit J.Uzm.Çvş. Mehmet ÇELİK” Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu timleri ve Polis Özel Harekat timlerinden oluşan [(840) personel (56) operasyonel tim] görev almaktadır.

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Diyabakır-Lice ilçesi Akçabudak mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen (5) adet sığınak içerisinde; - (1) adet EYP düzeneği [(2) adet (12) kg.lık mutfak tüpü içerisinde (60) kg. amonyum nitrat ve şeker karışımı], - (1) adet 4'lü pil bloğu, - (3) adet tüp, - (145) kg. toz esrar [Yaklaşık piyasa değeri 12 Milyon 500 Bin TL'dir], - (1) adet steteskop, - (45) kalem yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edilmiştir. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI, İNATÇI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir. Kamuoyu gelişmelerden bilgilendirilecektir.

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