Son dakika | PKK’nın izini sürüyorlar! 840 personel peşlerinde

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edilmiştir. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI, İNATÇI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir. Kamuoyu gelişmelerden bilgilendirilecektir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN