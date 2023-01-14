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Son dakika | Başkan Erdoğan şehit Selçuk Kurt'un ailesine başsağlığı diledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan şehit Selçuk Kurt’un ailesine başsağlığı diledi

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ailesine başsağlığı diledi.

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